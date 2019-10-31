США: Палата представників голосуватиме за формалізацію процедури імпічменту Трампа

Повний склад Палати представників Конгресу США 31 жовтня голосуватиме за формалізацію процедури розслідування імпічменту. Нині розслідування з метою визначити, чи зловживає Трамп владою президента для особистої політичної вигоди, ведуть на спільних слуханнях три комітети Палати представників.

Також 31 жовтня свідчення даватиме другий чинний представник Білого дому, головний радник Трампа у справах Росії та Європи, Тим Моррісон. Перед тим, як прийти на слухання в справі про імпічмент, цей чиновник подав у відставку, але наразі невідомо, чи ця відставка прийнята.

Колишнього радника Трампа з національної безпеки Джона Болтона конгресмени запросили на наступний тиждень, але його адвокат заявив CNN, що Болтон не з’явиться в Палаті представників без офіційного виклику. Болтон, який був радником Трампа майже півтора року, з квітня 2018 року до 10 вересня цього року, згідно з даними інших свідків, був ключовою фігурою в протистоянні тиску на Україну. Згідно з уже відомими фактами, Болтон намагався стримувати зусилля Білого дому, спрямовані на те, щоб Україна вела розслідування проти політичного конкурента чинного президента, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Гантера.

Дональд Трамп заперечує, що в його розмові з президентом України Володимиром Зеленським був тиск, він називає розслідування шахрайством та «полюванням на відьом».