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03 листопада 2019, Київ 20:29
Новини | Міжнародні

США: інформатор у справі про імпічмент готовий відповісти на запитання республіканців

Скарга, яка стала загальнодоступною у вересні, запустила закрите розслідування щодо імпічменту Палатою представників Конгресу США

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Представник розвідки США, чия скарга призвела до розслідування у справі про імпічмент Палатою представників проти президента Дональда Трампа, погодився відповісти на письмові запитання республіканців.

Як повідомив у твіттері адвокат розвідника Марк Заїд 3 листопада, представники інформатора передали відповідну пропозицію голові комітету з розвідки Палати представників Конгресу США, республіканцю Девіну Нуньєсу.

Повідомляється, що інформатор свідчитиме «під присягою», але не буде відповідати на запитання особистого характеру, що може загрожувати як його, так і безпеці членів його родини, вказав адвокат.

Сам Трамп заявив, що «інформатор вчинив настільки неправильно, що він має об’явитися».

«Розкрийте особистість інформатора і покінчіть з цією вигадкою про імпічмент», – написав у твіттері Трамп.

Інформатор, співробітник спецслужб США, подав анонімну скаргу про те, що президент і його оточення тиснули на українську владу під час телефонної розмови 25 липня, домагаючись матеріалів, які компрометують Джо Байдена, ексвіцепрезидента, ймовірного головного конкурента Дональда Трампа на виборах 2020 року.

/**/ /**/ Фотоколаж: Володимир Зеленський, Джо Байден і Дональд Трамп (зліва направо)
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Скарга, яка стала загальнодоступною у вересні, запустила закрите розслідування щодо імпічменту Палатою представників Конгресу США. Подробиці в скарзі були значною мірою підтверджені іншими посадовими особами під час закритих слухань.

Президент США назвав критику на його адресу й ініціювання процесу імпічменту «переслідуванням» і «полюванням на відьом». Президент України заявив, що на нього ніхто не тиснув.

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