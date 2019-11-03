США: інформатор у справі про імпічмент готовий відповісти на запитання республіканців

Представник розвідки США, чия скарга призвела до розслідування у справі про імпічмент Палатою представників проти президента Дональда Трампа, погодився відповісти на письмові запитання республіканців.

Як повідомив у твіттері адвокат розвідника Марк Заїд 3 листопада, представники інформатора передали відповідну пропозицію голові комітету з розвідки Палати представників Конгресу США, республіканцю Девіну Нуньєсу.

Повідомляється, що інформатор свідчитиме «під присягою», але не буде відповідати на запитання особистого характеру, що може загрожувати як його, так і безпеці членів його родини, вказав адвокат.

Сам Трамп заявив, що «інформатор вчинив настільки неправильно, що він має об’явитися».

«Розкрийте особистість інформатора і покінчіть з цією вигадкою про імпічмент», – написав у твіттері Трамп.

Інформатор, співробітник спецслужб США, подав анонімну скаргу про те, що президент і його оточення тиснули на українську владу під час телефонної розмови 25 липня, домагаючись матеріалів, які компрометують Джо Байдена, ексвіцепрезидента, ймовірного головного конкурента Дональда Трампа на виборах 2020 року.

Скарга, яка стала загальнодоступною у вересні, запустила закрите розслідування щодо імпічменту Палатою представників Конгресу США. Подробиці в скарзі були значною мірою підтверджені іншими посадовими особами під час закритих слухань.

Президент США назвав критику на його адресу й ініціювання процесу імпічменту «переслідуванням» і «полюванням на відьом». Президент України заявив, що на нього ніхто не тиснув.