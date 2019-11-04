«Україногейт» у США: експерти дають поради Зеленському

Гості програми «Ваша Свобода»: Володимир Фесенко, політолог; Альона Гетьманчук, директорка центру «Нова Європа»; Святослав Юраш, народний депутат України («Слуга народу»).

Президент США Дональд Трамп хотів би приїзду свого колеги, українського президента Володимира Зеленського до Вашингтону. В інших своїх заявах Трамп наполягав, що спроби його імпічменту мають припинити. Але контрольована демократами Палата представників Конгресу США проголосувала за визначення процедури імпічменту президента Трампа.

Олександр Лащенко: Відбулися поки дві телефонні розмови президента Зеленського з Дональдом Трампом і перше очне знайомство, коли була Генасамблея ООН. Реакції Володимира Зеленського на запрошення американського президента поки що ще немає.

Пане Фесенко, що робити в такій ситуації президенту України? Адже від нього вимагають фактично по обидва боки «барикад» якщо не прийняти певний бік протистояння, то, принаймні, чітко заявити свою позицію, спрощено кажучи, «за» чи «проти» Трампа.

Зеленського тягнуть і в один, і в інший бік

Володимир Фесенко: По-перше, тримати гнучкий нейтралітет. У команді Зеленського неодноразово про це заявляли.

Навіть сам президент Зеленський під час зустрічі з Трампом сказав, що ми не втручаємося в американські вибори. Інша річ, що його тягнуть і в один, і в інший бік.

Треба діяти гнучко, уникати будь-яких резонансних заяв. Щодо розслідування, наприклад, по сину колишнього віцепрезидента США Байдена, то тут теж є позиція – буде офіційний запит, наприклад, від Мінюсту США, то буде і офіційне розслідування. Немає такого запиту, тоді будемо діяти, згідно з українським законодавством. Це давній принцип: не знаєш, як діяти, то дій за законом.

Щодо візиту, то я думаю, поки це дуже умовна інформація. Оскільки це була відповідь на запитання журналіста. Це ж не офіційне запрошення. Подейкують, що офіційне запрошення було ще в червні. Але воно було поставлене достатньо умовно в залежність від того, чи буде, чи ні розслідування по Байдену. На сьогодні треба діяти дуже і дуже обережно.

Українську владу підштовхували до зустрічі з Джуліані, щоб вони дали якусь згоду або якусь інформацію. Тому відмовитися від цієї зустрічі було дуже важко, тому що хотіли організувати офіційний візит у Вашингтон. Зараз наполягати на цьому не варто. Ефект буде обмежений.

Важливо, щоб збереглася сама посада, статус спецпредставника США. Волкера поважали в Україні за чесну, принципову позицію, критику на адресу Росії

І ще обставини, які можуть впливати на наші відносини, м’яко кажучи, не завжди позитивно. Зараз дуже неоднозначна ситуація з нинішнім представником США в Україні Вільямом Тейлором.

Нам треба призначити посла в США. І США теж будуть зараз вирішувати схожі питання. І хто буде замість спецпредставника США по українському питанню Курта Волкера – теж дуже важливо.

Взагалі важливо, щоб збереглася сама посада, статус спецпредставника США. Курта Волкера поважали в Україні і за його симпатії до України, і за чесну, принципову позицію, критику на адресу Росії.

Недобре в тому, що ми опинилися в такому скандальному контексті в центрі уваги. А позитив у тому, що той же ж Трамп обмежений у своїх діях. Він не може жертвувати Україною або припинити, наприклад, ту ж саму військову допомогу Україні. Скажуть: бачите, це тиск на Україну, це підігравання Росії і так далі.

– Пані Гетьманчук, цей «україногейт» триває вже 1,5-2 місяці. Що українській владі, Зеленському в цій ситуації робити?

Цей візит нам може зіграти швидше в мінус, ніж у плюс

Альона Гетьманчук: Офіційне запрошення вже було. Воно було підготовлене у Білому домі ще 29 травня. Єдине, чого там не було, то це не було дати. Змінилася ситуація з того моменту, коли надійшло таке запрошення.

Цей візит нам може зіграти швидше в мінус, ніж у плюс. Я штучно не сакралізувала б сам візит до Білого дому, не наполягала б на тому, щоб він відбувся якомога швидше. Ця тема може стати не такою актуальною для президента США, якщо буде зрозуміло, що кандидат від Демократичної партії не буде Джо Байден. А це теж можливо. Поки що у Джо Байдена найвищий рейтинг. Але план Трампа вже працює, і він (Байден – ред.) дещо втратив на тлі цього скандалу.

Головне для нас – пам’ятати, що на сьогодні Дональд Трамп швидше кандидат у президенти, аніж президент США

Головне для нас – пам’ятати, що на сьогодні Дональд Трамп швидше кандидат у президенти, аніж президент США. Якщо ми туди поїдемо, будемо мати справу саме з кандидатом у президенти і з порядком денним його як кандидата.

Я ще навіть не бачу, щоб Зеленський встиг сформулювати якусь свою стратегію щодо США. Він (Зеленський – ред.) вимушений мати справу поки що ще лише зі спадком, залишеним від попередньої влади, а саме, від генпрокурора Луценка й інших, які, умовно кажучи, «продали» тему розслідувань для Рудольфа Джуліані. Він у свою чергу зацікавив нею Дональда Трампа. Тому все, що поки що відбувається у відносинах Україна-США, то є кризовий менеджмент і подолання того негативного статку, який виник в останні місяці президентства Порошенка.

Зеленський обрав абсолютно правильну стратегію, коли максимально дистанціювався від цієї тематики і не захотів запускати будь-які неформальні канали спілкування. Але помилка була зроблена українською владою, коли був запущений неофіційний канал із Джуліані. І людина, яка ініціювала запуск цього каналу з оточення Зеленського, повинна бути за це відповідальна.

– Пане Юраш, як в цій ситуації українській владі зберегти нейтралітет, між цими двома сторонами внутрішньоамериканських «барикад» – республіканцями і демократами – пройти?

Святослав Юраш: Український народ, тим більше українські політики мають поважати будь-якого президента, якого вибере народ США. Вони поважають наш вибір – маємо поважати їхній вибір.

Америка – це стратегічний партнер України

Америка – це стратегічний партнер України. Сьогодні маємо запрошення президента Зеленського до Білого дому. Маємо зрозуміти з усього цього, що справді внутрішня боротьба і дискусія, яка відбувається у США, до нашого питання не дуже дотична. Тому що наше питання – це перш за все питання інтересів Америки, що кордони не міняються.

Фундаментально, поки Росія не відчепиться від всієї України, що сходу, що Криму, є причини дружити і працювати з Америкою.