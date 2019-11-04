Пол Манафорт: Україна, а не Росія стояла за зламом електронної пошти Демократичної партії США

Американське видання The Washington Post пише про те, що колишній голова виборчого штабу президента Трампа Пол Манафорт просував ідею щодо причетності України до зламу електронної пошти Демократичної партії. Ірландський щоденник The Irish Times зважує перспективи проведення саміту у «нормандському форматі» з урегулювання ситуації на сході України. Іспанський часопис La Vanguardia пише про заклик генерального секретаря НАТО до Росії вивести війська зі сходу України.

Американський щоденник The Washington Post містить статтю «Документи Мюллера: Манафорт висунув теорію, що Україна зламала електронну пошту». Газета пише, що під час президентської виборчої кампанії 2016 року у США голова виборчого штабу Трампа Пол Манафорт просував ідею, що це радше Україна – а не Росія – стояла за зламом електронної пошти Національного комітету Демократичної партії США. Саме про це заступник Манафорта повідомив слідчим комісії Мюллера (спецпрокурор США Роберт Мюллер, який керує розслідуванням справи про ймовірне втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році – ред.). Інформація, пов’язана з Україною, привернула зараз нову увагу до справи імпічменту президента Трампа. Цю справу почали через спроби тиску з боку президента США на офіційний Київ з метою переконати українську владу провести розслідування діяльності в Україні потенційного суперника Трампа на виборах у США – Джо Байдена з Демократичної партії. Вашингтонське видання зазначає, що Манафорт поширював чутки про відповідальність України за злам електронної пошти Демократичної партії у ході виборчої кампанії у США 2016 року. Про це заявив слідчим тодішній заступник Манафорта Рік Ґейтс. Ця позиція Манафорта, за словами Ґейтса, відповідала тому, що повідомляв колишній бізнес партнер Манафорта Костянтин Килимник, який також вважав, що до зламу могли бути причетні російські таємні агенти, що діяли на території України.

The Washington Post веде далі, повідомляючи, що сам Килимник, на думку американської влади, має зв’язки з російським шпигунським відомством. Часопис нагадує, що американські розвідувальні служби встановили, що саме Росія стояла за зламом електронної пошти, і команда слідчих комісії Мюллера виявила 12 російських агентів у зв’язку з цим. Вашингтонська газета вказує, що Рік Ґейтс працював разом із Полом Манафортом у доволі прибутковому бізнесі міжнародного політичного консалтингу, включно з роботою в Україні. Американський щоденник додає, що наприкінці виборчої кампанії 2016 року, Манафорт написав зятеві Трампа Джареду Кушнерові, що має гарне відчуття щодо шансів Трампа здобути перемогу на виборах. Кушнер, у свою чергу, переслав імейл Манафорта тодішньому радникові Трампа Стівові Беннону, який відповів, що, на його думку, «варто обходити цього хлопця (Манафорта) десятою дорогою». За словами Беннона, опоненти Трампа спробують заявити, що росіяни у співпраці з Wiki Leaks просто подарували цю перемогу Трампові. Ще одна наближена до Трампа постать – Девід Боссі, зі свого боку, висунув застереження, що «Пол (Манафорт) звісно є гарним хлопцем, але не варто розповсюджуватись, що він допомагає оточенню Трампа».



«Хто допомагав у кампанії Манафорта з метою обрати Віктора Януковича в Україні? Путін. Хто допомагав у кампанії Манафорта з метою обрати Трампа у США? Путін. Хто мав знаряддя, аби зламати імейли Національного комітету Демократичної партії? Путін. Хто почав «трусити» Україну? Трамп»

Ірландське періодичне видання The Irish Times публікує матеріал «Україна просуває ідею проведення саміту з питань миру у листопаді, проте Росія вагається». Часопис повідомляє, що Київ готує підвалини довгоочікуваних мирних переговорів з Росією у листопаді, проте Москва наполягає, що ухвалить рішення щодо своєї участі у саміті лише після остаточного, доволі суперечливого, як пише газета, виведення військових з окремих районів сходу України. Далі дублінське видання посилається на президента України Володимира Зеленського, який заявив, що Україна виконує умови, погоджені з Кремлем для того, аби провести саміт у нормандському форматі за участі Франції та Німеччини. Газета нагадує, що українські урядові підрозділи відводяться з населеного пункту Золоте, і також розпочнуть відведення з району селища Петрівське, у разі якщо цьому не перешкодять сутички із загонами проросійських бойовиків. Ірландський часопис також пояснює, що відведення бойових підрозділів із цих районів було передумовою для проведення мирних переговорів, так само як і згода України на так звану «формулу Штайнмаєра» – план щодо того, як провести вибори в окремих районах Донбасу, яким би був наданий особливий статус у складі України, на що Київ погодився у жовтні.

The Irish Times, утім, зазначає, що Кремль заперечив чутки щодо начебто погодженої дати мирного саміту, коли лідери України, Франції, Німеччини та Росії зустрілися б у Парижі. Дублінське видання пише, що Зеленський та його новий уряд хотіли б швидко покласти край війні на сході України, розпочавши процес всеосяжних реформ, тоді як популярність нової влади у Києві, на думку часопису, і надалі перебуває на високому рівні. У той час як Зеленського обрали на хвилі серйозних обіцянок боротьби з корупцією і закінчення п’ятирічної війни на сході держави, критики нового українського президента вийшли на вулиці аби висловити протест щодо того, що вони називають готовністю нової української влади до небезпечних і наївних компромісів з Росією. Зокрема, ірландська газета повідомляє про те, що тисячі людей вийшли на демонстрації протесту проти ознак капітуляції за «формулою Штайнмаєра», а члени добровольчих батальйонів заприсяглися захищати ті райони, з яких відводять підрозділи українського урядового війська.

«Україна просуває ідею проведення саміту з питань миру у листопаді, проте Росія вагається»



Іспанський щоденник La Vanguardia друкує статтю «Столтенберґ каже, що Росія мусить вивести всі свої війська зі сходу України». Барселонське видання зазначає, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Росія має припинити дестабілізувати український регіон Донбас, а також мусить вивести всіх своїх вояків зі сходу України, де підтримувані Росією бойовики протистоять українському війську вже більш ніж 5 років. Каталонський часопис також наголошує, що Росія підірвала суверенітет та територіальну цілісність України, а також зруйнувала десятиріччя мирного процесу в Європі. Це також стосувалося, як пояснює газета, і протизаконної анексії Росією українського півострова Крим.

Виступаючи перед курсантами військово-морської академії в Одесі, Єнс Столтенберґ також закликав Москву припинити підтримку бойовиків на Донбасі, а також кібернапади і кампанію дезінформації. У той таки час Столтенберґ зазначив, що НАТО вітає всі зусилля з метою зменшення напруженості на сході України.

La Vanguardia зазначає, що генеральний секретар НАТО схвально відгукнувся щодо розведення сил проросійських бойовиків та українського війська. Барселонський часопис веде далі, посилаючись на слова Єнса Столтенберґа, який заявив, що регіон Чорного моря має велику стратегічну важливість, додавши, що три країни регіону, а саме Румунія, Болгарія та Туреччина є членами північноатлантичного альянсу, а ще два близькі союзники НАТО – Україна та Грузія мають вихід до Чорного моря. Згідно з генеральним секретарем НАТО, члени альянсу та їхні військові кораблі також висловлюють підтримку Україні. Каталонське видання завершує, повідомляючи, що під час перебування в Одесі, Єнс Столтенберґ також привітав звільнення з російського ув’язнення 24 українських моряків, принагідно ще раз закликавши Москву повернути Україні утримувані росіянами українські військово-морські судна, і дозволити безперешкодний прохід суден до українських портів Азовського моря.

«Столтенберґ каже, що Росія мусить вивести всі свої війська зі сходу України»