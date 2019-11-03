У команді Трампа заявляли про відповідальність України, а не Росії за злам сервера Демпартії – документи

Колишній голова передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт ще влітку 2016 року висунув ідею про відповідальність України, а не Росії, за злам сервера керівного органу Демократичної партії. Документи, оприлюднені 2 листопада, показують, що заступник керівника кампанії Рік Ґейтс розповів ФБР про цю теорію Пола Манафорта. Це сталося під час інтерв'ю, проведеного в межах розслідування колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії в президентську кампанію 2016 року.

Міністерство юстиції опублікувало 500 сторінок витягів із інтерв'ю, електронних листів та інших документів, пов'язаних із доповіддю Мюллера. Це сталося після рішення суду за позовами, поданими американськими засобами інформації – BuzzFeed News та CNN.

Нова інформація свідчить, що люди в команді Трампа і навколо неї наполягали на хибній теорії про роль України у витоку документів Демократичної партії набагато раніше, ніж вважалося раніше. Також, схоже, існує зв'язок між уже завершеним розслідуванням Мюллера та розслідуванням щодо імпічменту Трампа, одним із центральних моментів якого є ймовірний тиск американського президента на українського.

У звіті, опублікованому в квітні, Мюллер дійшов висновку, що Росія проводила «широкі та систематичні» зусилля щодо втручання у вибори 2016 року, використовуючи електронні листи, викрадені у чиновників Демократичної партії. Також, як вважає слідство, Росія причетна до кампанії в соціальних медіа для поширення дезінформації.

Москва незмінно заперечує своє втручання у будь-які вибори за кордоном, а Трамп заперечує будь-яку змову з росіянами.