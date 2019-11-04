4 листопада у Краматорську представники командування Операцією об’єднаних сил (ООС) розповіли журналістам про ситуацію в районі населеного пункту Золоте-4, де тривають заходи з розведення військ. Як повідомив командувач ООС, генерал-лейтенант Володимир Кравченко, сторони відійшли на визначені ділянки «дзеркально». Мешканці Золотого-4, а також ділянка Катеринівки не будуть «сірою зоною», за його словами, вони лишаються під контролем України. Вадим Троян, заступник голови Національної поліції, повідомив, що в Золотому-4 запрацював відділок поліції, населений пункт патрулюють і поліцейські, і нацгвардійці. Щодо майбутнього розведення військ на ділянці Богданівка-Петрівське, то воно може відбутися вже 8 листопада. Але, як зазначив Володимир Кравченко, це залежить від дотримання режиму припинення вогню.