Радіо Свобода Daily: Чому Аркадій Бабченко виїхав з України?

Російський блогер Бабченко виїхав з України

Російський блогер Аркадій Бабченко залишив територію України. Про це сам Бабченко написав у соцмережах.

«Щось я не зрозумію, а чого всі так сполошилися? «Якщо Україна обере «кандидата Х» – я зараз без персоналій, я про загальну тенденцію в країні – я на наступний же день починаю запуск процесу «я звалюю». Рівно півроку тому написано. От рівно, майже день у день. Я сказав. Я зробив. У чому проблема?» – написав Бабченко у фейсбуці.

У жовтні 2018 року Бабченко оприлюднив дані про те, чому вважає, що російські спецслужби є причетними до планування замахів на нього і на інших російських політичних емігрантів в Україні та інших країнах, зокрема, Литві.

Куди насправді відійшли військові у Золотому і чого вони побоюються?

Розведення сил та засобів поблизу Золотого завершено, відтепер сторони перейдуть до розмінування та демонтажу оборонних конструкцій. 86 жилих хат у Катеринівці залишаються у так званій «сірій зоні», яку патрулює поліція.

Тему із розведенням на ділянці номер 2 було складно розкрити, оскільки бракувало необхідної інформації від штабу силової операції на Донбасі, та і від керівництва країни теж деталей не було. Журналістів припинили пропускати в район Золотого одразу ж після оголошення про початок розведення сил.

Напередодні туди навідувався президент України, а ще раніше – міністр оборони. Вони оцінили ситуацію на місці, поспілкувалися із місцевим населенням й поїхали із рішенням – розвести.

Ширму, яка закривала деталі розведення, привідкрили для журналістів уже після самого процесу – за три дні. Читайте репортаж тут.

«Золота» ділянка: чому Зеленському потрібне розведення військ на Донбасі

Після декількох невдалих спроб, відведення військ в районі Золотого відбулося. Це ще один крок, необхідний для більш масштабного процесу – розведення сил уздовж усієї лінії розмежування. Після чого мало б відбутися повне припинення вогню на Донбасі. Але це не єдина причина, чому до подій в крихітному населеному пункті на заході Луганщини прикута особлива увага відразу в декількох столицях. Чому Золоте почало фігурувати в розмовах Зеленського, Путіна, Меркель і Макрона? Про це – у матеріалі журналістів проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Яніна Соколова про Зеленського-«Наполеона», нецікавого Путіна і провину Порошенка

До кого вона звертається матом в ютубі? Чому до неї не прийде на «Рандеву» президент Зеленський? Чи хотіла б вона взяти інтерв’ю у Медведчука і Путіна? Навіщо була потрібна розмова з Добкіним? Чи дружить вона з Порошенком? Чому, як і раніше, в Україні жирують олігархи? Чому в новій Раді засідають актори і весільні фотографи?

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповіла Яніна Соколова.

Він повідомляв про переслідування у Криму і його засудили: історія Нарімана Мемедемінова

Історія Нарімана Мемедемінова дуже схожа на історії інших політв'язнів Кремля. Надумані звинувачення, сфальсифіковане звинувачення, упереджений суд. На початку жовтня 2019 року російський суд засудив Нарімана Мемедемінова до двох з половиною років у колонії-поселенні.

Дивіться його історію в сюжеті нашого проєкту «Крим.Реалії»:

Президент Радіо Свобода засудив тиск і погрози «Схемам» з боку Портнова і закликав правоохоронців відреагувати

Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа засуджує розголошення персональних даних співробітників програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях», а також тиск і погрози на їхню адресу з боку колишнього народного депутата і ексзаступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова та закликає правоохоронців притягувати до відповідальності за такі дії. Про це йдеться у заяві президента Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Джеймі Флая.



«Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа рішуче засуджує нещодавні переслідування журналістів та співробітників відзначеної численними нагородами програми розслідувань Української служби «Схеми: корупція в деталях». Це неприйнятно, та ще й, схоже, протизаконно – щоб будь-хто в Україні розголошував особисту інформацію, загрожував фізичною шкодою чи будь-яким іншим чином вчиняв тиск на журналістів через їхню професійну діяльність», – зазначив він.​

У Росії порушили кримінальне провадження через відео, де діти ставлять запитання гею

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про насильницькі дії сексуального характеру щодо неповнолітніх через відео, на якому діти ставлять запитання гею, повідомляє проєкт «Настоящее время» з посиланням на телеграм-канал правозахисниці Валентини Дехтяренко.

Слідчий комітет підтвердив, що справу порушено через відеоролики, «в яких малолітні і неповнолітні діти розмовляють з дорослими людьми на різні сексуальні теми».

Слідство вважає, що невстановлені люди, які запросили на запис ролика дітей і гея, «проводили бесіди на різні теми розпусного характеру, спрямовані на викликання сексуального збудження у потерпілих, а також на пробудження у них інтересу до сексуальних відносин». Деталі читайте тут.

В Україну на кілька днів завітає весна – синоптик Наталка Діденко

На кілька днів «з короткочасним дружнім візитом» в Україну завітає весна, стверджує синоптик Наталка Діденко.

Понеділок буде не просто теплим, а квітневим, і Україна цього дня, як очікується, буде однією з найтепліших у Європі, твердить Діденко.

«Впродовж 4 листопада температура повітря досягне +15 +20 градусів! У східних областях – свіжіша погода, +8 +13 градусів. Дощі пройдуть на Заході, окремі перелякані – на Півночі, на решті території – без опадів. Поривчастий, до сильного, вітер ще залишиться у більшості областей. Обережно!» – попереджає фахівець.

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