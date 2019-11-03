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03 листопада 2019, Київ 12:55
Новини | Міжнародні

У Росії порушили кримінальну справу через відео, де діти ставлять запитання гею

Скріншот із Youtube-каналу Real Talk

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Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про насильницькі дії сексуального характеру щодо неповнолітніх через відео, на якому діти ставлять питання гею, повідомляє проєкт «Настоящее время» з посиланням на телеграм-канал правозахисниці Валентини Дехтяренко.

Слідчий комітет підтвердив, що справу порушено через відеоролики, «в яких малолітні і неповнолітні діти розмовляють з дорослими людьми на різні сексуальні теми».

Слідство вважає, що невстановлені люди, які запросили на запис ролика дітей і гея, «проводили бесіди на різні теми розпусного характеру, спрямовані на викликання сексуального збудження у потерпілих, а також на пробудження у них інтересу до сексуальних відносин».

Ролик був опублікований на ютуб-каналі Real Talk, пізніше канал видалили.

Усіх учасників зйомок викликали до поліції, каже Дехтяренко. Матері двох дітей стверджують, що їм погрожували позбавленням батьківських прав, а додому до них приходили з органів опіки.

Запит в МВС з проханням перевірити відео Real Talk у середині вересня написав віцеспікер Державної думи Росії Петро Толстой. На організатора зйомок склали протокол про «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх».

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