У Росії порушили кримінальну справу через відео, де діти ставлять запитання гею

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про насильницькі дії сексуального характеру щодо неповнолітніх через відео, на якому діти ставлять питання гею, повідомляє проєкт «Настоящее время» з посиланням на телеграм-канал правозахисниці Валентини Дехтяренко.

Слідчий комітет підтвердив, що справу порушено через відеоролики, «в яких малолітні і неповнолітні діти розмовляють з дорослими людьми на різні сексуальні теми».

Слідство вважає, що невстановлені люди, які запросили на запис ролика дітей і гея, «проводили бесіди на різні теми розпусного характеру, спрямовані на викликання сексуального збудження у потерпілих, а також на пробудження у них інтересу до сексуальних відносин».

Ролик був опублікований на ютуб-каналі Real Talk, пізніше канал видалили.

Усіх учасників зйомок викликали до поліції, каже Дехтяренко. Матері двох дітей стверджують, що їм погрожували позбавленням батьківських прав, а додому до них приходили з органів опіки.

Запит в МВС з проханням перевірити відео Real Talk у середині вересня написав віцеспікер Державної думи Росії Петро Толстой. На організатора зйомок склали протокол про «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх».