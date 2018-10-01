Бабченко: «Тепер можна говорити. Росія готувала масові теракти в Україні»

Російський журналіст Аркадій Бабченко заявив, що 1 жовтня минув накладений українським судом місячний мораторій, який передбачав його мовчання щодо відомих йому обставин планованого в травні 2018 року замаху.

У великому тексті, поширеному на сторінці у Facebook, Бабченко вказує на деталі, що змушують його вважати російські спецслужби причетними до планування замахів на нього і на інших російських політичних емігрантів в Україні та інших країнах, зокрема, Литві. Бабченко стверджує, що лише російські силовики мали можливість отримати доступ до всіх фотографій, документів, рішень слідчих органів та інших матеріалів, які мав у своєму розпорядженні засуджений за організацію замаху на журналіста Борис Герман.

«Росія готувала масові терористичні акти по всій Україні. Готувалися довго. Готувалися серйозно. З переносними зенітно-ракетними комплексами, з протитанковими комплексами, з гранатометами, з угрупованнями в різних містах, зі створенням проросійських партій, з затриманням терористичних груп з Росії і так далі», – стверджує Бабченко.

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Він також додає, що «частково їхній план реалізований в Одесі», і «нічого ще не закінчилося, вони будуть продовжувати».

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Увечері 29 травня стало відомо, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий. СБУ затримала громадянина України Бориса Германа, якого, за даними СБУ, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Аркадій Бабченко залишив Росію в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.