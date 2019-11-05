США: Конгрес продовжує публікацію свідчень у розслідуванні щодо імпічменту Трампа

Комітети Конгресу США 5 листопада продовжують оприлюднювати розшифровки показань, отриманих в рамках розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

5 листопада на черзі свідчення двох з так званих «трьох аміго», яким Дональд Трамп доручив взаємодію з Україною: колишнього спецпредставника США по Україні Курта Волкера і посла США в ЄС Гордона Сондленда, повідомляє російська служба «Голосу Америки».

Розшифровки показань почали оприлюднювати напередодні: першими стали свідчення колишнього посла в Україні Марі Йованович і колишнього радника держсекретаря Майка Помпео Майкла Маккінлі.

Комітети Палати представників також готуються до проведення перших відкритих слухань: передбачається, що вони почнуться до кінця листопада.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа в США ведеться у зв’язку з висловленими на адресу Трампа звинуваченнями в тому, що він тиснув на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.

Минулого тижня Палата представників Конгресу США схвалила правила розслідування з питання про імпічмент, які передбачають публікацію стенограм свідчень.