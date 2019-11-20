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20 листопада 2019, Київ 20:55
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Посол Трампа в ЄС: деталі «Quid-pro-quo» вимагайте від України – відео

Посол Трампа в ЄС: деталі «Quid-pro-quo» вимагайте від України – відео
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Посол Сполучених Штатів в ЄС підтвердив, що президент Дональд Трамп вимагав, щоб президент Володимир Зеленський оголосив про розслідування щодо його політичного опонента перед тим, як погодити зустріч в Білому домі. Ґордон Сондланд сказав 20 листопада на слуханнях щодо імпічменту, що розслідування щодо української газової компанії «Бурісма Холдингс», в якій працював син Джозефа Байдена, президентського кандидата від демократів, було «послугою за послугу» в обмін на зустріч в Білому домі Трампа та Зеленського. Він сказав, що вимоги передав особистий правник Трампа Руді Джуліані, за «наказом президента». Сондланд сказав, що він згодом зрозумів, що вимога стосувалася також отримання сотень мільйонів доларів військової допомоги Україні. (Відео АР)

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