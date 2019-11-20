«Чудовий обід, дивовижна зустріч»: один липневий день Ґордона Сондланда в Києві

Київ – Одного теплого липневого дня Ґордон Сондланд прибув до розкішного київського готелю Hyatt Regency, у скляному фасаді якого 21-го століття відображався тисячорічний Софійський собор. Він запізнювався на інтерв’ю десь на півгодини. Його провели в імпровізовану студію в готельному номері, влаштовану державним українським телеканалом UATV. Його зустріла Кері Одерманн, ведуча каналу. Вона почала з того, що на той час було звичайним питанням, просто щоб «розігріти» свого гостя.

«Розкажіть, як пройшов ваш день», – попросила вона.

«Ну, я чудово пообідав зі своєю командою», – відповів із посмішкою Сондланд, посол США в Європейському союзі. А до того, додав посол, він мав «дивовижну годинну зустріч» із президентом України Володимиром Зеленським, який попереднього дня спілкувався з президентом США Дональдом Трампом.

Вашингтонська журналістка Vera Maria Bergengruen, яка пише на теми національної безпеки США: «Цікаво подивитися це ще раз, уже знаючи те, що ми знаємо. Сондланд виглядав задоволеним, коли давав інтерв’ю українському телебачення 26 липня – того ж дня, коли двоє працівників посольства США чули його розмову з Трампом у ресторані, в якій президент питав його про «розслідування»: «чудово пообідав зі своєю командою»

Через чотири місяці, коли Сондланд готуватиметься давати публічні свідчення 20 листопада на слуханнях у Конгресі США, які можуть призвести до імпічменту Трампа, він, може, витратить трохи часу на роздуми про свою коротку поїздку до Києва і той обід на терасі в «Шо», престижному українському ресторані, де він пообідав і випив пляшку вина разом із працівниками Державного департаменту, а потім подзвонив президентові США.

Власник мережі готелів із штату Вашингтон став вирішальною особою в розслідуванні імпічменту, в перебігу якого законодавці Палати представників намагаються визначити, чи використовував Трамп військову допомогу майже на 400 мільйонів доларів, щоб вимусити від Зеленського публічне зобов’язання розслідувати справу Джо Байдена, найімовірнішого висуванця Демократичної партії як суперника Трампа за місце в Білому домі у 2020 році.

Зміна свідчень

Сондланд уже змінив своє свідчення, яке він дав на закритому слуханні в комітеті з питань розвідки Палати представників у жовтні. Спершу він сказав слідчим, що не знає ні про які передумови для надання допомоги, але потім раніше цього місяця змінив свої свідчення й заявив, що пригадує, що сказав помічникові Зеленського: американська допомога навряд чи надійде без «публічної антикорупційної заяви».

Трамп заперечив, що йшлося про якусь «послугу за послугу» – домовленість, за якою одна сторона дає щось іншій і натомість отримує щось взамін, – і відкинув розслідування про імпічмент як «полювання на відьом».

Ці заперечення знову викликали сумніви у критиків минулого тижня, коли Дейвід Голмз, співробітник посольства США в Києві, заявив комітетові Палати представників, що під час обіду 26 липня в Києві, наступного дня після того, як Зеленський і Трамп розмовляли по телефону, Сондланд використав свій мобільний телефон для дзвінка президентові США. Голмз розповів, що після того, як Сондланд сказав президентові, що Зеленський «любить твою дупу» (ідіома, що означає готовність підлабузнюватися – ред.), Трамп запитав: «Так що він збирається проводити розслідування?»

Республіканці критикували попередніх свідків за те, що вони не мали прямих доказів дій і заяв Трампа, пов’язаних із Україною, і це підкреслює потенційне значення дзвінка Сондланда і його свідчень.

Голмз заявив, що після зустрічі Зеленського, українських посадовців, Сондланда й іншими чільних дипломатів, у якій він брав участь як стенографіст, Сондланд зустрівся наодинці з Андрієм Єрмаком, чільним помічником президента України. За словами Голмза, він намагався приєднатися до зустрічі, але його не пропустив помічник Єрмака.

Ні Єрмак, ні посадовці Державного департаменту не погодилися надати коментар для цієї статті.

Посол Сондланд: «Чудова зустріч у Києві з членами команди президента Зеленського Андрієм Єрмаком та Ігорем Новиковим, на якій ми обговорювали підтримку США Україні, важливість євроатлантичного партнерства й енергетичну безпеку»

Після зустрічі Голмз запитав, чи може він приєднатися до Сондланда на обід разом із двома іншими дипломатичними працівниками. Вони поїхали до «Шо», ресторану високого класу, де пропонують такі страви, як гречані пиріжки, осетровий шашлик чи карпатський грибний суп.

Після телефонної розмови з Трампом, розповів Голмз, Сондланд сказав йому, що президентові «насрати на Україну», а цікавлять його лише «серйозні речі», такі, як «розслідування щодо Байдена».

Коли кореспондент Радіо Свобода сказав працівникам ресторану «Шо», що телефонний дзвінок, здійснений у їхньому ресторані, опинився в центрі міжнародного геополітичного скандалу, вони виглядали спантеличено.

Хоча деякі колишні посадовці висловлювали занепокоєння з приводу безпеки через те, що Сондланд здійснив дзвінок у громадському місці, де постійно ходили офіціанти, телеканал CNN повідомив, що, «можливо», цей дзвінок могла перехопити російська розвідка. Але, схоже, на працівників ресторану він не справив ніякого враження. Щонайменше вісім співробітників, яким показали фотографію Сондланда, сказали, що не пам’ятають його.

«Уперше про це чую», – сказав Марк Тимченко, менеджер ресторану.

Незабаром після обіду Сондланд зустрівся з Одерманн, кореспонденткою UATV, в готелі «Хаят», що недалеко від київського майдану Незалежності. Журналістка сказала Радіо Свобода, що під час того інтерв’ю Сондланд був веселим, а от співробітники посольства, які були з ним, виглядали напруженими й неодноразово просили, щоб частина її розмови з ним не під запис не була оприлюднена.

На 26 липня Зеленський був президентом уже понад два місяці. У Києві зростала стурбованість тим, що він іще не відвідував Білий дім. Таку подорож багато хто вважав важливим показником підтримки США Україні на тлі її тривалої війни проти російських гібридних сил на сході країни.

Обвинувачі Трампа стверджують, що візит до Білого дому був затриманий разом із військовою допомогою як спосіб змусити Україну розпочати або принаймні оголосити розслідування, пов’язане з віцепрезидентом Байденом і його сином Гантером Байденом, який був членом ради директорів однієї української енергетичної компанії («Бурісма» – ред.), а також розслідування щодо необґрунтованої теорії змови, ніби саме Україна, а не Росія, втрутилася у президентські вибори в 2016 році.

Текстові повідомлення

Текстові повідомлення, які були оприлюднені в рамках розслідування щодо імпічменту і стосуються листування Сондланда, колишнього спецпредставника США в Україні Курта Волкера і Руді Джуліані, особистого адвоката Трампа, як видається, пов’язували можливий візит Зеленського в Білий дім із потенційними розслідуваннями. Але в інтерв’ю UATV Сондланд пояснив затримку зустрічі Трампа з Зеленським у Вашингтоні щільним графіком.

«Ми намагаємось знайти зручну для обох сторін дату в найближчі тижні, ми не хочемо, щоб це затягнулося на місяці, щоб обидва вони зустрілися в Білому домі», – сказав він.

Зеленський зустрівся з Трампом у кулуарах сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні, але дата його поїздки до Білого дому досі не визначена.

В інтерв’ю Українській службі Радіо Свобода пізніше 26 липня Сондланд підтвердив, що спілкувався з Трампом і до, і після телефонної розмови президента з Зеленським. Але, озираючись назад, журналістка Оксана Думська розчарована тим інтерв’ю.

«Ґордон Сондланд не був знайомим для українців», – сказала Думська, додавши, що він щедро вихваляв Зеленського в тому інтерв’ю. Коли вона запитала Сондланда про те, що він обговорював із українським президентом, той перераховував низку тем, але так і не вимовив слова «розслідування».

Вона назвала «набагато цікавішими» інші речі, про які вони тоді говорили.

Одерманн, зі свого боку, дала філософську відповідь, коли її запитали, якою б була її розмова з послом, якби вона знала те, що знає сьогодні.

«Я б запитала в нього саме те, що зараз усі хочуть знати, – сказала вона. – Але ми не можемо повернутися в часі».