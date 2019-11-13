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13 листопада 2019, Київ 22:33
Новини | Міжнародні

Посол США: Трамп «більше цікавився» розслідуванням проти Байдена ніж Україною

Вільям Тейлор виступав 13 листопада у перший день відкритих слухань перед Комітетом з питань розвідки Палати представників США, який веде розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа

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Посол США в Європейському союзі Гордон Сондланд казав, що президент Дональд Трамп був більше зацікавлений у розслідуванні проти своїх політичних суперників, ніж українською політикою, заявив під час відкритих слухань у Конгресі повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Тейлор виступав 13 листопада у перший день відкритих слухань перед Комітетом з питань розвідки Палати представників США, який розслідує, чи намагався Трамп чинити тиск на свого українського колегу Володимира Зеленського для розслідування проти Джо Байдена – свого політичного конкурента – затримуючи військову допомогу для Києва і візит до Білого дому.

Тейлор заявив на слуханнях у Конгресі США, що його співробітник 26 липня почув телефонну розмову між Сондландом, який у той час перебував у Києві на зустрічах з українськими чиновниками, і Трампом, під час якої президент США запитував про «розслідування».

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Коли пізніше співробітник запитав Сондланда, що думає Трамп про Україну, той відповів, що президент США «цікавився розслідуванням проти Байдена», – згадав Тейлор слова свого співробітника.

Повірений у справах США в Україні додав, що цей колега розповів йому про липневу розмову зі Сондландом лише минулого тижня.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа в США ведеться у зв’язку з висловленими на адресу Трампа звинуваченнями в тому, що він тиснув на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

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Дзвінок до Києва: українці втягнуті в битву навколо імпічменту Трампа – відеосюжет

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Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.

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