У Конгресі США починаються відкриті слухання про імпічмент Трампа – трансляція

У Конгресі США 13 листопада починаються публічні слухання про імпічмент президента Дональда Трампа.

Троє чиновників, які постануть перед Конгресом цього тижня, вже заявили за зачиненими дверима, що Трамп за допомогою військової допомоги і зустрічей у Білому домі хотів домогтися від влади України розслідування проти своїх політичних конкурентів.

Як повідомляє «Голос Америки», свідчення транслюватиме американське телебачення.

Телевійзійні мережі ABC, CBS, NBC і PBS оголосили, що змінять регулярну програму, для того, щоб повідомляти про слухання 13 і 15 листопада. Fox News, MSNBC, CNN і C-SPAN слідкуватимуть за слуханнями в прямому ефірі.

Першими конгресмени заслухають повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора і заступника помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джорджа Кента.

15 листопада заслухають колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Ці свідки вже виступали перед комітетами Палати представників США за зачиненими дверима, тому американські законодавці не очікують отримати нової інформації.

У центрі уваги розслідування щодо імпічменту лежить скарга представника розвідки США на 30-хвилинну телефонну розмову 25 липня між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Трамп називає розслідування «полюванням на відьом».

Три дні громадських слухань заплановані також і на наступний тиждень. Посол США в ЄС Гордон Сондланд має дати свідчення 20 листопада. У той же день очікується, що на допит з’являться заступник помічника міністра оборони США Лора Купер і заступник держсекретаря Девід Гейл, 21 листопада – колишня чиновниця Ради національної безпеки Фіона Гілл.