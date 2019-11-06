Трамп використовував теми військової допомоги й візиту до Білого дому для тиску на Зеленського – посол

Лідери очолюваних демократами комітетів Палати представників США оприлюднили стенограму свідчень тимчасового повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора від 22 жовтня.

Голови комітетів Адам Шифф, Еліот Енґел та Каролін Малоні переконані, що свідчення Тейлора демонструють, як президент Трамп тиснув на Київ з метою змусити українських посадовців розслідувати діяльність його політичних конкурентів. Для цього він нібито заморожував військову допомогу Україні та не погоджував візит президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

«Було моє очевидне розуміння, що гроші на безпекову допомогу не надійдуть, поки президент [України] не зобов’яжеться проводити розслідування», – цитують слова Тейлора стенографісти.

За його словами, Трамп хотів, щоб Зеленський публічно оголосив про розслідування стосовно демократів та української газової компанії Burisma, де працював син ексвіцепрезидента США Джо Байдена, в обмін на візит українського президента до Білого дому й перед рішенням Вашингтона розморозити військову допомогу.

Тейлор розповів американським законодавцям, що вимогу просував персональний адвокат Трампа Руді Джуліані.

13 і 15 листопада мають відбутися перші публічні слухання в справі про імпічмент Трампа. У слуханнях мають взяти участь Тейлор, заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент і експосол США в Україні Марі Йованович.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа в США ведеться у зв’язку з висловленими на адресу Трампа звинуваченнями в тому, що він тиснув на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.