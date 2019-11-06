Наступного тижня почнуться публічні слухання в рамках процедуру імпічменту Трампа

Наступного тижня почнуться публічні слухання в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа. Про це розповів голова комітету Палати представників США з розвідки Адам Шифф.

«Адам Шифф оголосив про те, що в середу, 13 листопада, і в п’ятницю, 15 листопада, комітет з розвідки проведе перші відкриті слухання в межах розслідування, мета якого – визначити, чи оголошувати імпічмент президенту Дональду Трампу», – мовиться у повідомленні комітету.

13 листопада заслухають свідчення тимчасового повіреного в справах США в Україні Білла Тейлора і заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента. 15 листопада свідчитиме експосол США в Україні Мері Йованович.

До цього всі слухання проводилися у Палаті представників за зачиненими дверима.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа в США ведеться у зв’язку з висловленими на адресу Трампа звинуваченнями в тому, що він тиснув на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.