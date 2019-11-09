США: республіканці в Конгресі прагнуть викликати сина Байдена як свідка

Республіканці в Палаті представників Конгресу США вимагають викликати сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена, Гантера Байдена, як свідка в межах розслідування про можливість імпічменту Дональда Трампа.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на перелік осіб, яких республіканці хочуть викликати на відкриті слухання з питання про імпічмент. Ці слухання мають розпочатися наступного тижня.

Гантер Байден є колишнім членом ради директорів української компанії Burisma. Кілька свідків під час розслідування про імпічмент підтвердили, що офіційні особи США в координації з особистим юристом Трампа Руді Джуліані вимагали від української влади поновлення розслідування можливої корупції в цій компанії. Демократи стверджують, що йшлося не про боротьбу з корупцією, а про прагнення Трампа нашкодити своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Згідно з правилами розслідування, які раніше схвалила Палата представників, голова комітету з розвідки демократ Адам Шифф може відмовити республіканцям у виклику запропонованих ними свідків. Республіканці заявляють, що це означатиме, що розслідування проводиться упереджено.