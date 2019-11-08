Репутацію Йованович руйнували чиновники в Україні і приватні особи в США – стенограма Кента у Конгресі

Заступник помічника державного секретаря США з європейських та євразійських справ Джордж Кент заявив, що корумповані українські чиновники і приватні громадяни США мали багато спільного у відстороненні колишнього посла США в Україні Марі Йованович з посади. Це випливає із опублікованої 7 листопада 335-сторінкової стенограми свідчень Кента перед членами трьох комітетів Палати представників, що ведуть розслідування щодо імпічменту, 15 жовтня за зачиненими дверима.

Кент охарактеризував організовані зусилля з усунення Йованович по обидва боки Атлантичного океану як «ями зі зміями».

«Згадка про ями зі зміями доречна в контексті того, що наша посол була усунена тільки завдяки діям корумпованих українців в Україні, а також приватних американських громадян тут», – сказав Кент.

Він зазначив, що колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко намагався помститися послу Марі Йованович і звернувся до особистого адвоката Трампа Руді Джуліані, щоб поширити неправдиву інформацію про її нелояльне ставлення до президента.

Джуліані, за його словами, провів наклепницьку кампанію, «повну брехні і недостовірної інформації» проти Йованович, до того, як вона була відкликана з посади у травні.

Водночас, за словами Кента, до підриву репутації Марі Йованович ще у 2018 році причетні двоє американських підприємців, народжених в СРСР, – Лев Парнас та Ігор Фруман. Вони, як вказує посадовець Держдепартаменту, 9 травня минулого року мали зустріч з конгресменом Пітом Сешном, який «у той же день написав листа держсекретареві Майку Помпеу, засуджуючи лояльність посла Йовановича і пропонуючи її звільнити».

Кент сказав, що він наполягав на тому, щоб Державний департамент видав «чітку заяву про підтримку» Йовановича в світлі численних нападок на неї «президентського кола» США, що поширювало «брехню» і через соціальні мережі. В цьому контексті Кент загадав, що посол США в ЄС Гордон Сондленд запропонував, щоб Йованович «виступила із заявою, або зробила відео чи твіт, заявляючи про повну підтримку зовнішньої політики президента Трампа, по суті, просячи її захищатися, а не, щоб бути захищеною Державним департаментом».

Поки публічних коментарів від посадовців, колишніх і теперішніх, в Україні та США, про яких згадав у своїх свідченнях заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, немає.

Раніше у стенограмі свідчень, які в рамках справи за зачиненими дверима у Конгресі дала сама експосол США в Україні Марі Йованович, йшлося, що дипломат стала жертвою «брудної кампанії», здійсненої союзниками Трампа, коли її достроково відкликали з посади в Києві у травні цього року.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа в США ведеться у зв’язку з висловленими на адресу Трампа звинуваченнями в тому, що він тиснув на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.