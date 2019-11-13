У США стартують публічні слухання у справі про імпічмент Трампа

Розслідування у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа в Палаті представників США 13 листопада переходить в режим публічних слухань в прямому ефірі.

Історично рідкісна і тривала процедура полягає в тому, щоб з’ясувати, чи не зловживав президент своїм службовим становищем з особистою чи політичною вигодою, підштовхуючи іноземний уряд до розслідування проти своїх супротивників, і чи є ці дії непоправними злочинами. Зокрема, чи просив Трамп президента України Володимира Зеленського доручити провести розслідування щодо демократів і його потенційного опонента на виборах 2020 року, колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера.

О 9-й годині ранку за місцевим часом (16:00 за Києвом – ред.) першим, хто буде давати свідчення, стане Вільям Тейлор, тимчасовий повірений у справах України. Раніше на закритих слуханнях він говорив про використання адміністрацією Трампа теми військової допомоги й візиту до Білого дому для тиску на Володимира Зеленського.

15 листопада публічно на слуханнях виступить колишня посол США в Україні Марі Йованович. Вона раніше сказала слідчим, що перед відкликанням з посади відчувала брак підтримки з боку Державного департаменту, а після того – загрозу з боку Трампа.

У центрі уваги розслідування щодо імпічменту лежить скарга представника розвідки США на 30-хвилинну телефонну розмову 25 липня між Трампом і Зеленським. Трамп називає розслідування «полюванням на відьом».

Три дні громадських слухань заплановані також і на наступний тиждень. Посол США в ЄС Гордон Сондленд має дати свідчення 20 листопада. У той же день очікується, що на допит з’являться заступник помічника міністра оборони США Лора Купер і заступник держсекретаря Девід Гейл, 21 листопада – колишній чиновник Ради національної безпеки Фіона Гілл.