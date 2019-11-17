Співробітник посольства США у Києві розповів у Конгресі, що Зеленський погодився провести розслідування, якого хотів Трамп

Співробітник посольства США в Україні розповів слідству Палати представників Конгресу США щодо початку процедури імпічменту, що чув, як посол США в ЄС заявив у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом, що президент України Володимир Зеленський буцімто погодився провести розслідування, на проведенні якого наполягала адміністрація США. Про це Дейвід Голмс розповів у п’ятницю під час слухань за закритими дверима.

Телеканал CNN опублікував текст заяви, якою Дейвід Голмс відкрив свій виступ перед слідством. У своїх свідченнях дипломат вказав, що став свідком і слухачем розмови посла США в ЄС Сондланда та президента Трампа, у ресторані у Києві, звідки Сондланд телефонував президентові США.

«Хоча посол Сондланд не використовував гучний зв’язок, я міг чути президента через слухавку. Голос президента був дуже гучним та пізнаваним, а посол Сондланд деякий час тримав слухавку подалі від вуха, ймовірно через гучність», – йдеться у документі, який оприлюднив телеканал CNN.

Саме на слова Голмса у свою чергу покладався головний американський дипломат в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі.

За словами Голмса, Сондланд заявив Трампові, що Зеленський у захваті від нього (loves your ass – англ.), і ствердно відповів на запитання, чи президент України проведе розслідування, якого хотів Трамп. Сондланд буцімто заявив Трампу, що Зеленський зробить «усе, про що ви його попросите».

Адміністрація США наполягала на проведенні в Україні розслідувань щодо обставин буцімто втручання у вибори США з території України у 2016-му році з метою перешкодити обранню Дональда Трампа, а також щодо діяльності компанії Burisma, у якій працював син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. У Трампа наполягають на доцільності цих розслідувань, натомість Демократична партія США твердить, що їхньою єдиною метою було завдати шкоди Джо Байдену, конкуренту Трампа.

Президент США послідовно характеризував своє спілкування із Зеленським як чудове.

У суботу президент США поширив на своїй сторінці у твітері коментар консервативного оглядача Раша Лімбо щодо свідчень колишніх та чинних дипломатів на слуханнях щодо розслідування про початок процедури імпічменту.

«Моя підтримка Дональда Трампа ніколи не була сильнішою, ніж тепер. Спостерігаючи за цим, стає цілком очевидним, що ці люди мають піти. Ви обрали Дональда Трампа, щоб осушити болото («осушити болото» – виборче гасло Трампа, яке має на увазі подолання корупції у Вашингтоні – ред.) що ж, усунення таких людей, як Йованович – це і є «осушення болота». Зміщення таких, як Кент та Тейлор, зміщення усіх, хто лишився від часів Обами і намагався нашкодити Трампу, позбавлення від цих людей, зміщення їх – це і є «осушення болота». Цей процес не міг бути безболісним, бо вони ніколи б не дозволили Трампові здійснити задумане!».