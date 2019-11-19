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19 листопада 2019, Київ 22:02
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Помічниця Пенса: дзвінок Трампа Зеленському був «незвичайним» – відео

Помічниця Пенса: дзвінок Трампа Зеленському був «незвичайним» – відео
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Комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу Сполучених Штатів 19 листопада провів чергове слухання у справі імпічменту президента США Дональда Трампа. У той час, коли голова комітету, демократ Адам Шифф, сказав, що президент Дональд Трамп штовхав Україну в «політично мотивовані розслідування», член комітету, республіканець Девін Нунес оскаржив цю думку. Дженніфер Вільямс, помічниця віцепрезидента Майкла Пенса і свідок суперечливого липневого дзвінка Трампа президентові України Володимирові Зеленському, назвала його «незвичайним», бо «він передбачав обговорення того, що виявилося внутрішньополітичним питанням». (Відео АР)

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