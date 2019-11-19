Імпічмент Трампа: на слуханнях у Конгресі виступлять відразу четверо свідків

У Палаті представників Конгресу США починається другий тиждень публічних слухань про імпічмент президента Дональда Трампа. 19 листопада перед комітетом виступлять четверо свідків.

Першим свідчення дасть високопосадовець Білого дому, керівник Європейського відділу в Раді національної безпеки США підполковник Александер Віндман, який був свідком телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня.

Раніше в ході закритих слухань Віндман стверджував, що розмова Трампа і Зеленського настільки занепокоїла його, що він поділився своїми побоюваннями про можливий неприйнятний тиск президента на Україну зі своїм керівництвом.

Також на слуханнях має дати свідчення Дженніфер Вільямс, помічниця віцепрезидента Майкла Пенса. Ввечері 19 листопада комітет заслухає ще двох свідків – колишнього спецпредставника США по Україні Курта Волкера і співробітника Білого дому Тіма Моррісона.

21 листопада перед комітетом із розвідки Палати представників виступлять двоє чиновників Міністерства оборони і Держдепартаменту США, 22 листопада – колишня співробітниця Білого дому, яка відповідала за роботу з Росією й Україною, Фіона Гілл.

20 листопада показання дасть посол США в ЄС Гордон Сондланд. Як стверджує низка свідків, саме він був однією з ключових фігур, що доносили до українського керівництва побажання Дональда Трампа щодо розслідування діяльності свого опонента.

Палата представників Конгресу США вивчає питання про те, чи чинив Трамп тиск на владу України з метою нашкодити своєму політичному опонентові, демократу Джо Байдену. У центрі розслідування – питання про те, чи була прямо пов’язане замороження військової допомоги Києву з боку США з вимогою до української влади розслідувати діяльність сина Байдена в Україні.

Раніше Конгрес заслухав колишнього посла США в Україні, який зараз обіймає посаду повіреного в справах США в країні, Вільяма Тейлора і заступника помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джорджа Кента. Засідання пройшло 13 листопада. Тейлор заявив, що йому розповіли про розмову між послом США в ЄС Гордоном Сондлендом і Трампом 26 липня, після якої Сондланд нібито сказав, що президента США хвилює розслідування проти Байдена, а не Україна.

У Конгресі на відкритих слуханнях виступила і колишній посол США в Україні Марі Йованович.

Президент Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.