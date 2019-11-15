Йованович назвала залякуванням твіти Трампа під час слухань у Конгресі

Експосол США в Україні Марі Йованович назвала залякуванням твіти, які розміщував американський президент Дональд Трамп у той час, як вона давала свідчення у під час відкритих слухань у Палаті представників американського Конгресу у справі про його можливий імпічмент.

«Я не можу говорити про те, що намагається зробити президент, але я думаю, що ефект полягає в залякуванні», – сказала у відповідь на запитання журналістів, як вона оцінює ці твіти.

Раніше сьогодні президент США Дональд Трамп розкритикував роботу звільненої ним у травні 2019 року з посади посла в Україні Марі Йованович, яка у цей самий час давала свідчення у Конгресі.

«Всюди, куди приходила Марі Йованович, ситуація погіршувалася. Вона розпочала (роботу як посла – ред.) у Сомалі, і як це пішло? Далі швидко направилася до України, де новий президент (Володимир Зеленський – ред.) негативно висловився про неї у моїй другій телефонній розмові з ним. Абсолютне право президента США призначати послів», – написав Трамп у твітері.

Минулого місяця на закритих слуханнях Марі Йованович стверджувала, що президент США Дональд Трамп чинив тиск на Державний департамент, щоб її звільнили з посади. Йованович твердила, що її «раптово» відкликали у травні і повідомили, що президент втратив до неї довіру. Дипломат зазначила, що про «узгоджену кампанію» проти неї вона дізналася від чиновників. За їхніми словами, кампанія, під час якої Трамп чинив тиск на посадовців, тривала майже рік.