Пелосі: розмова Трампа з Зеленським – це не «послуга за послугу», а хабарництво

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вже зізнався у «хабарництві», яке є підставою для імпічменту, заявила 14 листопада спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

Виступаючи на пресконференції, Пелосі уточнила те, як, на її думку, варто характеризувати розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Поширеним формулюванням був латинський вислів quid pro quo у значенні «послуга за послугу».

«Те, в чому зізнався президент і назвав «повним успіхом» – я б сказала, це повний провал. Це хабарництво», – сказала Пелосі.

Таким чином вона описала телефонну розмову Трампа й Зеленського, яку сам Трамп охарактеризував як «чудову» та заперечує, що припускався будь-яких порушень.

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«Хабар полягає в тому, щоб надавати або відмовляти у військовій допомозі у відповідь на публічне оголошення неправдивого розслідування, пов’язаного з виборами. Ось у чому хабарництво», – заявила голова Палати представників.

Згідно з конституцією США, «зрада, хабарництво або інші злочини та порушення» є такими, за які президент підлягає імпічменту. Чимало критиків Трампа використовували латинський термін quid pro quo, але згодом перейшли на більш зрозумілі широкому загалу визначення «хабарнитво» або «вимагання».

Заява Пелосі пролунала перед другим днем публічних слухань в рамках процедури імпічменту Трампа, ініційованої демократами.

Очікується, що колишня посол США в Києві Марі Йованович почне давати свідчення о 9 ранку 15 листопада (близько 16 години за Києвом).

Йованович несподівано відкликали з її посади в травні 2019 року. Вона назвала цей крок політично вмотивованим та пов’язаним із неправдивими звинуваченнями.

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Три дні громадських слухань заплановані також і на наступний тиждень. Посол США в ЄС Гордон Сондленд має дати свідчення 20 листопада. У той же день очікується, що на допит з’являться заступник помічника міністра оборони США Лора Купер і заступник держсекретаря Девід Гейл, 21 листопада – колишній чиновник Ради національної безпеки Фіона Гілл.

Ці свідки вже виступали перед комітетами Палати представників США за зачиненими дверима.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа в США ведеться у зв’язку з висловленими на адресу Трампа звинуваченнями в тому, що він тиснув на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.