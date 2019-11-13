Трамп звернувся до американців у день слухань про імпічмент: «мене намагаються зупинити, бо я борюся за вас»

Президент США Дональд Трамп опублікував звернення у твітері, в якому назвав слухання про імпічмент «шахрайством», і звинуватив демократів у тому, що вони намагаються відібрати в американського народу зброю й охорону здоров’я.

«Вони намагаються зупинити мене, тому що я борюся за вас. Я ніколи не допущу цього», – сказав Трамп.

Його звернення з’явилося в перший день відкритих слухань у комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США щодо розслідування в справі про імпічмент президента.

«Те, що зараз відбувається, це найбільше шахрайство в історії американської політики. Демократи хочуть забрати вашу зброю, ваше медичне страхування, ваші голоси на виборах, забрати вашу свободу, суддів, вони хочуть забрати все», – сказав Трамп.

На слуханнях у Конгресі 13 листопада виступають повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

Головний республіканець у комітеті з розвідки Девін Нуньєс назвав слухання «театральною постановкою демократів» і звинуватив демократів у спробі дискредитувати президента Трампа. Нуньєс відкинув всі звинувачення в бік президента і його прихильників.

15 листопада в Конгресі на відкритому засіданні заслухають колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Три дні громадських слухань заплановані також і на наступний тиждень. Посол США в ЄС Гордон Сондленд має дати свідчення 20 листопада. У той же день очікується, що на допит з’являться заступник помічника міністра оборони США Лора Купер і заступник держсекретаря Девід Гейл, 21 листопада – колишній чиновник Ради національної безпеки Фіона Гілл.

Ці свідки вже виступали перед комітетами Палати представників США за зачиненими дверима.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа в США ведеться у зв’язку з висловленими на адресу Трампа звинуваченнями в тому, що він тиснув на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.