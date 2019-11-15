Влада КНДР назвала ексвіцепрезидента США Джо Байдена «скаженим псом»

Влада Північної Кореї назвала колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який розглядається провідним кандидатом у президенти від демократів на виборах 2020 року, «скаженим псом», якого «треба забити до смерті палицею».

14 листопада офіційне новинне агентство KCNA заявило, що «Байден наважитися посягати на гідність верховного керівництва Північної Кореї».

«Скажені пси, такі як Байден, можуть причинити шкоду багатьом людям, якщо їм дозволити бігти... Їх треба забити до смерті палицею. Це буде корисно і для США», – йшлося в повідомленні.

Офіційний інформаційний мовник у Пхеньяні також заявив про «ознаку останньої стадії деменції» у Байдена. «Схоже, йому пора попрощатися з життям», – йшлося в повідомленні.

Сам колишній віцепрезидент США Джо Байден поки не коментував ці висловлювання Пхеньяна на його адресу.

Цього тижня офіс Байдена поширив відеоролик, в якому критикувалася зовнішня політика президента США Дональда Трампа із текстом про те, що «диктаторів і тиранів хвалять, а від союзників віддаляються». Формулювання про «тиранів» з’явилося після того, як на саміті влітку президент США Дональд Трамп потиснув руку лідерові Північної Кореї Кім Чен Ину.