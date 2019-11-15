Майже 14 мільйонів людей у США подивилися по телебаченню публічні слухання щодо імпічменту

Близько 13,8 мільйона людей у Сполучених Штатах стежили в прямому ефірі за перебігом першого дня публічних слухань в рамках розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

14 листопада компанія Nielsen повідомила, що 10 різних мереж транслювали в прямому ефірі або готували репортажі про слухання, в яких давали свідчення дипломати Вільям Тейлор і Джордж Кент.

Повідомляється, що аудиторія все ж була меншою, ніж ті 20,4 мільйона людей, які у вересні 2018 року спостерігали за призначенням звинувачуваного у сексуальних домаганнях Бретта Кавано головою Верховного суду США.

Серед інших популярних подій, цікавих американській телеаудиторії, були також свідчення в Конгресі колишнього голови ФБР Джеймса Комі (19,5 мільйона людей) і колишнього адвоката Трампа Майкла Коена (13,8 мільйона). У липні свідчення колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера подивилися 12,9 мільйона глядачів.

За даними компанії Nielsen, 2,9 мільйона людей дивилися Fox News, що дало телеканалу найбільшу кількість глядачів на слуханнях. Чимало коментаторів Fox стали на бік президента, який назвав цю подію «обманом».

Сьогодні, 15 листопада, – другий день свідчень. Доповідатиме колишня посол США в Україні Марі Йованович.