На відкритих слуханнях про імпічмент заявили про потенційно важливого свідка

Тодд Прінс

Вашингтон – Конгресмен США Адам Шифф, голова комітету з питань розвідки Палати представників, заявив, що запросив співробітника посольства США в Україні дати свідчення щодо розслідування імпічменту президента Дональда Трампа, і назвав співробітника «потенційно важливим свідком». 13 листопада, в перший день відкритих слухань процедури імпічменту, Вільям Тейлор, головний американський дипломат в Україні, заявив комітетові, що один з його співробітників почув, як Трамп питав посла США в Європейському союзі Ґордона Сондланда про «розслідування» під час телефонного дзвінка 26 липня.

За словами Вільяма Тейлора, співробітник заявив, що Ґордон Сондланд сказав, що українці готові співпрацювати далі.

Заява Тейлора про те, що почув співробітник, є, мабуть, наймасштабнішою подією, що сталася за більш ніж п’ять годин свідчень, які він і Джордж Кент, заступник державного секретаря, що опікується питаннями України, дали комітетові з питань розвідки. Саме тут наразі розслідується, чи намагався президент США Дональд Трамп тиснути на свого українського партнера Володимира Зеленського, щоб в Україні почали розслідування проти його політичного конкурента Джо Байдена, позбавленням військової допомоги Україні.

Після дзвінка, Сондланд повідомив працівника посольства, що президент США «більше цікавиться розслідуванням проти родини Байденів, ніж Україною», сказав Тейлор, посилаючись на свого співробітника. Тейлор заявив, що дізнався про розповідь співробітника про розмову 26 липня між Трамом та Сондлендом лише минулого тижня.

Посол Сондланд не говорив нам, і точно не говорив мені про наявність зв'язку між допомогою та розслідуваннями



Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 14 листопада заявив, що Сондланд прямо не пов’язував військову допомогу Києву з початком розслідування проти Байдена. «Посол Сондланд не говорив нам, і точно не говорив мені про наявність зв'язку між допомогою та розслідуваннями. Вам слід запитати його», – Пристайко заявив агентству «Інтерфакс-Україна».

Однак, завершуючи слухання цього дня, Шифф назвав нову інформацію «дуже важливою», що свідчить про те, що вказівки щодо України «надходять від президента вниз».

Він звинуватив союзників президента у спробах перекласти відповідальність за політику адміністрації України на інших, щоб захистити Трампа. «Ми збираємось допитати цього [працівника посольства] свідка, допит вже запланований», – сказав Шифф. Ім’я працівника він не назвав.

Розслідування під керівництвом демократів, яке може призвести до імпічменту Трампа за висновком Палати представників та судового розгляду в Сенаті, розпочалося після того, як невідомі джерела інформації подали скаргу, в якій звинувачували Трампа в тиску на Зеленського під час телефонної розмови 25 липня задля розслідування щодо колишнього віце-прем’єра США Байден та його сина Гантера, який входив до складу ради української газової компанії Burisma Holdings.

Трамп звинуватив Байдена, який вів нагляд за політикою України під час правління колишнього президента Барака Обами, у тому, що він чинить тиск на Київ задля звільнення генерального прокурора, щоб зупинити розслідування справи щодо «Бурісми».

Посадові особи США, які до цього свідчили у справі про імпічмент, відкинули цю теорію. До телефонного дзвінка 25 липня Трамп заморозив майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні, і виплатив її лише у вересні.

Шифф, демократ від Каліфорнії, розпочав суперечливі слухання, описуючи Україну як країну, до якої вторглася сусідня Росія та яка потребує підтримки США. Близько 14 000 українців загинули в битві з «російськими силами, які переважають», сказав він, посилаючись на більш ніж п'ятирічну війну між силами Києва та сепаратистами, що мають підтримку Росії на сході України, в регіоні Донбасу. Він звинуватив Трампа у спробі «використати» вразливість України, затримуючи військову допомогу, щоб змусити Київ розпочати розслідування, яке може принести користь в його переобранні в 2020 році. Байден є головним кандидатом від демократів та суперником Трампа на виборах наступного листопада.

Представник Джон Раткліфф (республіканець від Техасу) намагався відхилити претензії демократів та інших осіб про те, що Трамп під час дзвінка 25 липня намагався торгуватися «послуга за послугу» – пропонуючи надати військову допомогу в обмін за розслідування, посилаючись на коментар Тейлора про те, що українські чиновники не знали, що військова допомога затримується до 11 вересня.

Адміністрація Трампа двічі заявила Конгресу, 28 лютого та 23 травня, що затримає допомогу Україні. Допомога була розблокована після того, як сенатор Дік Дурбін (демократ від Іллінойсу) погрожував заблокувати 5 мільярдів доларів витрат Пентагону, пов'язаних із тим самим бюджетом на 2020 рік щодо допомоги Україні. Республіканці, з іншого боку, описували Україну як охоплену корупцією країну, інформацію про звинувачення як упереджену, а слухання про імпічмент як спробу демократів витіснити Трампа.

Представник Девін Нунес з Каліфорнії, вищий республіканський член Комітету з питань розвідки Палати, назвав слухання частини демократів тактикою «випаленої землі» проти президента США та «українським продовженням» дворічного «низькопробного серіалу» – розслідування під керівництвом спеціального радника США Роберта Мюллера, яке не виявило, що передвиборча кампанія Трампа пов’язана з російськими спробами втрутитись у вибори президента США 2016 року. Під час показань Кент та Тейлор розкритикували рішення Трампа відкласти військову допомогу Україні та запрошення Зеленського до Білого дому, заявивши, що це суперечить цілям зовнішньої політики США в регіоні та завдає шкоди відносинам Вашингтона та Києвом.

Політика США щодо Центральної та Східної Європи після падіння Берлінської стіни в 1989 році полягала у створенні Європи, об’єднаної, демократичної та вільної від війни – заявив Кент. «Це неможливо без всієї України, вільної та мирної, включаючи Крим та [Донбас], території, окуповані нині Росією», – сказав він.

Кент назвав Україну такою, що перебуває на «передовій» не лише звичайної та інформаційної війни з Росією, але й «більших геополітичних труднощів», з якими стикнулися США. Тейлор зазначив, що військова підтримка США дасть Зеленському більше важелів впливу в переговорах з Росією.

Тим часом українські солдати продовжували вмирали щотижня, і «безсумнівно, їх загине ще більше без допомоги США». Двоє чоловіків переказали комітету свою кореспонденцію із Сондлендом та іншими посадовцями США, які опікувалися політикою щодо України, включаючи колишнього спецпредставника в Україні Курта Волкера.

Вони описали спроби цих чиновників змусити Зеленського публічно оголосити про розслідування «Бурісми» та необґрунтовані твердження, що саме Україна, а не Росія, могла втрутитися у президентські вибори США в 2016 році.

Члени республіканського комітету намагалися поставити під сумнів їхні показання. Представник Майк Тернер з Огайо заявив, що Тейлор і Кент отримали велику частину інформації з джерел від других та третіх осіб, характеризуючи їх як «чутки». У спробах Тернера і Трампа, адміністрація якого наказала одному із своїх членів не давати показань, представник Майк Квіглі (демократ від Іллінойса) заявив, що більше десятка свідків, які могли дати свідчення з перших рук, не з’явилися на слухання.

На випад на адресу Тернера і Трампа, адміністрація якого наказала одному із своїх членів не давати показань, Майк Квіглі відповів, що більше десятка свідків, які могли дати свідчення з перших рук, так і не з'явилися на слухання. Представниця Еліз Стефанік (республіканка від Нью-Йорку) зазначила, що врешті-решт Трамп розблокував майже 400 мільйонів доларів військової допомоги, і без того, щоб Україна оголосила розслідування щодо Байденів або «Бурісми».

Джим Джордан (республіканець від Огайо) припустив, що Трамп затримав допомогу, щоб переконатися, що Зеленський є «справжнім», а не є корумпованим політиком. Після п’яти контактів Зеленського з американськими чиновниками, включаючи віце-президента Майка Пенса та колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона, «усі переконалися», що він заслуговує на довіру – сказав Джордан.

«І знаєте, що? Вони сказали президенту, що він реформатор, розблокуйте гроші. І саме це зробив президент Трамп», – сказав Джордан. Він також додав, що не справедливо, що інформатори не дали показання, сказавши, що «людина, яка почала» слідство про імпічмент мала би теж свідчити.

Представник Пітер Велч (демократ від Вермонту) швидко парирував Джордану, заявивши, що саме дії Трампа були справжнім каталізатором процесу імпічменту. «Я був би радий, щоб людина, яка почала це все, прийшла і дала свідчення. Президент Трамп може зайняти місце прямо там», – сказав Велч, вказуючи на стіл свідків.