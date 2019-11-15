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15 листопада 2019, Київ 18:44
Новини | Політика

Йованович назвала вигадкою Луценка список осіб, яких США не радили переслідувати

Експосол США в Україні Марі Йованович

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Колишній посол США в Україні Марі Йованович заявила 15 листопада, що не надавала колишньому українському генпрокурору Юрію Луценко вказівок щодо людей, яких не варто переслідувати. Про це Йованович сказала на відкритих слуханнях у Палаті представників США щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

«Я хочу ще раз зазначити, що звинувачення в тому, що я поширювала список «Не переслідуй», було вигадкою. Пан Луценко, колишній генпрокурор України, який висунув це твердження, визнав, що цього списку не існувало», – сказала Йованович.

Посол твердить, що захищала позицію США, яка полягає в тому, що «має панувати верховенство закону, а українські правоохоронні органи, прокурори та судді повинні припинити вибіркове застосування своєї влади як політичної зброї проти своїх супротивників».

/**/ /**/ Марі Йовановвич заявила, що стала жертвою «брудної кампанії», здійсненої союзниками Трампа, коли її достроково відкликали з посади в Києві у травні цього року
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Минулого місяця на закритих слуханнях Марі Йованович заявила, що президент США Дональд Трамп чинив тиск на Державний департамент, щоб її звільнили з посади. Йованович твердила, що її «раптово» відкликали у травні і повідомили, що президент втратив до неї довіру. Дипломат зазначила, що про «узгоджену кампанію» проти неї вона дізналася від чиновників. За їхніми словами, кампанія, під час якої Трамп чинив тиск на посадовців, тривала майже рік.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа в США ведеться у зв’язку з висловленими на адресу Трампа звинуваченнями в тому, що він тиснув на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.

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