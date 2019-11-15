Трамп розкритикував роботу Йованович як посла

Президент США Дональд Трамп розкритикував роботу звільненої ним у травні 2019 року з посади посла в Україні Марі Йованович.

«Всюди, куди приходила Марі Йованович, ситуація погіршувалася. Вона розпочала (роботу як посла – ред.) у Сомалі, і як це пішло? Далі швидко направилася до України, де новий президент (Володимир Зеленський – ред.) негативно висловився про неї у моїй другій телефонній розмові з ним. Абсолютне право президента США призначати послів», – написав Трамп у твітері.

Ці слова президент США опублікував безпосередньо під час відкритих слухань у Палаті представників американського Конгресу, де в справі про імпічмент Трампа свідчила Йованович.

Колишня посол США в Україні Марі Йованович заявила 15 листопада, що захищала позицію США, яка полягає в тому, що «має панувати верховенство закону, а українські правоохоронні органи, прокурори та судді повинні припинити вибіркове застосування своєї влади як політичної зброї проти своїх супротивників».

Минулого місяця на закритих слуханнях Марі Йованович стверджувала, що президент США Дональд Трамп чинив тиск на Державний департамент, щоб її звільнили з посади. Йованович твердила, що її «раптово» відкликали у травні і повідомили, що президент втратив до неї довіру. Дипломат зазначила, що про «узгоджену кампанію» проти неї вона дізналася від чиновників. За їхніми словами, кампанія, під час якої Трамп чинив тиск на посадовців, тривала майже рік.