«Помста» Луценка, «порохоботи» та «не такі хороші» ідеї Волкера: про що свідчив у Конгресі Джордж Кент

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко «пообіцяв помститися» і надавав інформацію Рудольфу Джуліані (особистий адвокат президента США Дональда Трампа – ред.), сподіваючись, що йому вдасться таким чином усунути з посади колишнього посла США в Україні Марі Йованович. Про це заявив перед членами трьох комітетів Палати представників, що ведуть розслідування щодо імпічменту, заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент. У четвер була опублікована стенограма його свідчень в Конгресі, які він надав 15 жовтня за зачиненими дверима.

Окрім, Луценка, розповів Кент, до кампанії зі зруйнування репутації Марі Йованович були причетні, як він вважає, так звані «порохоботи».

«За 10 днів до виборів, замість того, щоб атакувати Росію чи опонентів, що вони зазвичай роблять, вони здійснювали атаки на посла Йованович і мене», – сказав він.

За словами Кента, ситуацією, яка остаточно зруйнувала відносини між посольством США в Україні і Генеральною прокуратурою, стало затримання Генпрокуратурою співробітників НАБУ, які розслідували неправомірну видачу біометричних паспортів Державною міграційною службою восени 2017 року. Для посольства США це було важливим ще й тому, що вони встановили, що деякі паспорти у результаті цих схем були видані особам, які подавалися на американську візу.

До «корумпованих українців», у результаті дій яких Марі Йованович була усунута з посади, Кент, окрім Луценка та колишнього генпрокурора Шокіна, зарахував також Назара Холодницького, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та прокурора Костянтина Кулика.

В іншому епізоді свідчень Джордж Кент розповів, як до нього приходила помічниця спеціального представника Держдепартаменту щодо України Курта Волкера Кетрин Крофт і розповіла, що Волкер попросив її знайти для нього певну інформацію. А саме: чи колись США просили українців когось розслідувати? Кент пригадує, що він пояснив, що між Україною і США існує Договір про взаємну правову допомогу, і що якщо злочин був вчинений у США чи якимось іншим чином стосується Штатів, у посольстві є юридичні аташе і існує процедура, за якою американські правоохоронці можуть залучити українців.

«Якщо ти мене питаєш, чи ми колись пішли до українців і просили їх когось розслідувати чи переслідувати з політичною метою, відповідь, я сподіваюся, буде, що ми цього не робили, і сподіваюся, не будемо робити, бо це йде всупереч усьому, що ми намагаємося промотувати у пострадянських країнах в останні 28 років, що є просуванням верховенства права», – сказав представник Державного департаменту.

Кент пригадує, що також сказав Кетрин Крофт, що «у Курта багато ідей: деякі з них чудові, деякі не такі хороші» і що роль помічниці і таких людей, як Кент, полягає у тому, аби «переконатися, що ідеї залишаються в рамках політики США».

Також Кент розповів, що у липні Волкер йому повідомив про свої наміри встановити контакт із Рудольфом Джуліані. Коли Кент поцікавився для чого, адже той «просив візи для корумпованих прокурорів» та «здійснював атаки на Машу», він відповів, що робитиме це тому, що колишній мер Джуліані має вплив на думку Трампа про Україну.

Що стосується прохання про розслідування, Волкер, за словами Кента, продемонстрував такий підхід: «Якщо там нічого немає, то чому це має значення? А якщо там щось є, це має бути розслідувано».

Кент надав конгресменам деталі свої розмови із тимчасовим повіреним США в Україні Вільямом Тейлором, в якій він розповів, що Курт Волкер залучив помічника президента Зеленського Андрія Єрмака; що президент і його юрист Джуліані були зацікавлені у розслідуванні; що Єрмак відповів, що якщо США дійсно у цьому зацікавлені, це їхня позиція, вони мають викласти її письмово, по суті, сказав Кент, діяти так, як він пояснив це помічниці Волкера, через Договір про взаємну правову допомогу.

Джордж Кент розповів про свою розмову з Олександром Віндманом, директором з питань Європи Ради з національної безпеки США, який поділився своїм занепокоєнням щодо телефонного дзвінка між президентом Дональдом Трампам і Володимиром Зеленським 25 липня, не надаючи деталей розмови.

За словами Віндмана, тон був більш холодним і стриманим, ніж під час телефонного дзвінка 21 квітня, коли Трамп привітав Зеленського з перемогою на виборах.

«Президент Зеленський намагався його очарувати, він – комік і комунікатор, але ця динаміка не спрацювала так само, як це було 21 квітня», – пригадує слова Віндмана Кент.

Зі свідчень Кента стало відомо, що посол США в ЄС Гордон Сондленд просував ідею, що президент Зеленський мав дати інтерв’ю, потенційно CNN, під час конференції YES і проголосити його готовність розпочати розслідування.