Як Джуліані спілкувався з офісом Зеленського: Конгрес оприлюднив повний текст свідчень Волкера і Сондленда

Комітет із розвідки Палати представників США оприлюднив повні стенограми свідчень посла США до ЄС Гордона Сондленда та колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера. Вони давали свідчення в ході розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа.

Що розповів Сондленд

Гордон Сондленд заявив, що Державний департамент повністю знав про проблеми, які виникли через залучення Джуліані до відносин США з Україною, проте у відомстві «могли зробити дуже мало, якщо президент вирішив, що хоче залучити свого адвоката».

На запитання, чи заклик Руді Джуліані поновити розслідування проти сина Байдена в Україні був потенційно незаконним, Сондленд відповів: «Я – не юрист, але припускаю, що так».

Я чув, що Зеленський має жахливих людей у своєму оточенні

Він також згадав, що у загальних рисах обговорював із держсекретарем Майком Помпео роль Руді Джуліані. «Ми обговорили, що він був залучений до справ. Помпео закотив очі і сказав: «Так, це щось таке, з чим ми маємо дати собі раду».

На запитання конгресменів про те, чи Дональд Трамп піднімав у розмовах питання «послуги за послугу», Сондленд відповів: «Президент Трамп щодня змінює свою думку про те, чого він хоче. Я не уявляю, що він хотів того дня, коли я подзвонив йому».

Також він пригадав свою телефонну розмову із Володимиром Зеленським напередодні дзвінка із Трампом 25 липня. Сондленд давав українському президентові поради, як краще спілкуватись із Дональдом Трампом. «Здається, я сказав: «Виглядає, що ваш дзвінок нарешті погоджений, і думаю, важливо, щоб ви озвучили президентові Трампу – він хотів цього – якусь заяву про корупцію».

Що розповів Волкер

Курт Волкер заявив, що новини про затримку військової допомоги Україні стали для нього несподіванкою.

«Новини про те, що буде затримка, заскочили мене зненацька. Я не знав причини. Жодної причини не надали… Це пішло з Офісу управління бюджетом, тож я миттю подумав, що це стосувалось бюджетних питань – і що через якусь причину відбулась затримка».

Крім цього, Волкер згадав про зустріч із Дональдом Трампом одразу після обрання Зеленського. Він, Гордон Сондленд і міністр енергетики Рік Перрі намагались переконати американського президента якомога швидше зустрітись із Зеленським у Вашингтоні. Втім, Трамп не виявляв бажання.

«Вони всі корумповані і жахливі люди. Я не хочу витрачати на це час», – згадав Волкер слова Дональда Трампа. Чиновники намагались переконати американського президента в тому, що нова влада буде боротись з корупцією. Втім, за словами Волкера, Трамп у це не вірив.

«Він сказав: «Це не те, що я чув. Я чув, що Зеленський має жахливих людей у своєму оточенні». І він послався на те, що йому говорив Джуліані. Він сказав: «Поговоріть з Руді. Він знає всі ці речі, що в оточенні Зеленського є погані люди». Але це була не інструкція, а просто коментар».

Я зв’язався з Джуліані, щоб поінформувати його, декілька ключових моментів. Луценко – ненайдійний. Не слухайте, що він говорить

Згодом Волкер дізнався, що інформація Джуліані базувалась в тому числі й на звинуваченнях, які озвучив Юрій Луценко. «Я зв’язався з Джуліані, щоб поінформувати його, декілька ключових моментів. Луценко – ненайдійний. Не слухайте, що він говорить».

Крім цього, Курт Волкер заявив, що згодом зв’язатись із Руді Джуліані його просили самі українці. В цьому питанні Офіс президента представляв радник Зеленського Андрій Єрмак. «Українці хотіли донести повідомлення, що вони відрізняються від того, що було в минулому. Вони вірили, що через спілкування з Джуліані ця інформація могла б дійти до президента».

Волкер заявив, що дзвінок Трампа і Зеленського 25 липня, який і став причиною розслідування щодо імпічменту, його здивував. «Я був здивований. Я не чув нічого про Байдена, Гантера Байдена чи Джо Байдена за весь цей час. І я був дуже активний, як бачите. Я дуже активно спілкувався з людьми, намагався вирішити деякі з проблем, намагався влаштувати візити до Білого дому, телефонні дзвінки. І те, що відбулося, стало для мене ще тією несподіванкою».

Водночас Волкер додав, що під час розмови президентів з української сторони мав би бути присутній Андрій Єрмак. Дипломат сказав, що радник Зеленського знав про те, що зустріч в Білому домі залежатиме від рішення про розслідування в Україні щодо Джо Байдена та його сина.

Із попередніх свідчень у Конгресі стало відомо, що адміністрація Трампа наполягала на тому, аби Зеленський зробив публічну заяву про те, що Україна відновить розслідування проти Байдена. За словами Волкера, Руді Джуліані хотів, аби в цій заяві обов’язково пролунали дві речі: «Burisma» (газова компанія, у раді директорів якої був син Джо Байдена) і «2016».

«Андрій Єрмак надіслав мені текст. Я поділився цим з Гордоном Сондлендом. Ми поговорили з Руді Джуліані. Він сказав: «Ну якщо там нема про «Burisma» і якщо там нема про 2016 рік, тоді що це означає? Знаєте, це недостовірно. Вони щось приховують». Ми поговорили, і я сказав: «Тож ви говорите, що в кінці заяви слід просто вставити «Burisma» та 2016 рік, і тоді, на ваш погляд, це було би більш достовірним?». Він сказав: «Так». … Андрій Єрмак надіслав мені чернетку заяви, яка не включала цього. Я обговорив цю заяву з Гордоном Сондлендом та з Руді Джуліані. ... І в цій розмові Джуліані сказав: «Якщо тут не написано «Burisma» та 2016, це не є достовірним. Бо що вони приховують?».

На запитання конгресменів, що зрештою сталось із цією заявою, Волкер відповів: «Вона вмерла. … Я погодився з українцями, що їм не слід згадувати «Burisma» та 2016, і по суті сказав їм просто покинути це і почекати, поки не назначать їхнього власного генпрокурора».

На думку Курта Волкера, слід розділяти розслідування щодо газової компанії «Burisma», Джо Байдена та втручання у вибори 2016 року. «Є Байдени, є «Burisma» як компанія, що має довгу історію, є вибори 2016 року. І частиною моєї роботи було переконатись, що в цій розмові ми не змушуємо українців говорити про щось, окрім власної компанії, власних громадян, або що вони робили у 2015 році».

Водночас Волкер переконаний: Джо Байден на своїй посаді віцепрезидента нічого не порушував, коли йшлося про звільнення Віктора Шокіна. «Я сказав Руді Джуліані, що для мене просто не достовірно, що Джо Байден міг піддатись впливу як віцепрезидент через гроші або справи його сина чи щось таке. Я знаю його довгий час, він – доброчесна людина, тож це не заслуговує на довіру».

Волкер погодився із послом США в ЄС Гордоном Сондлендом у тому, що в розмові з ним Трамп не просив про «послугу за послугу». Він додав, що українська влада також не мала занепокоєнь з цього приводу.

Що каже Білий дім

У Білому домі відреагували на оприлюднення стенограм свідчень Волкера і Сондленда. На переконання адміністрації США, свідчення дипломатів ще раз підтверджують, що підстав для імпічменту немає. Відповідну заяву опублікувала речниця Білого дому Стефані Грішем.

«Обидві стенограми, оприлюднені сьогодні, демонструють, що є навіть менше доказів для цього незаконного імпічменту, ніж ми раніше думали. Посол Сондленд прямо заявляє, що він не знав (і досі не знає), коли, навіщо чи ким було призупинено допомогу». Він також припускав, що був зв’язок із військовою допомогою, але не міг визначити жодного чіткого джерела для цього припущення. Навпаки, свідчення Волкера підтверджують, що не могло бути справжньої «послуги за послугу», оскільки українці тоді не знали про затримку військової допомоги. Жодна кількість непристойних, заангажованих заголовків ЗМІ, які очевидно створені для того, щоб вплинути на сприйняття історії, не змінює того факту, що президент нічого поганого не зробив».