Свідчення Волкера: Байден нічого не порушував у питанні звільнення Шокіна

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час своїх свідчень у Конгресі США в розслідуванні щодо імпічменту президента Дональда Трампа заявив, що колишній віцепрезидент Джо Байден нічого не порушував, коли йшлося про звільнення ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.

«Є чіткі докази того, що віцепрезидент Байден пропонував президентові України звільнити Шокіна, але мотивація цього була зовсім іншою ніж та, яка містилася у звинуваченнях (що Байден вимагав звільнення Шокіна, щоб зупинити розслідування проти свого сина Гантера, який працював у наглядовій раді компанії Burisma – ред.). Коли віцепрезидент Байден казав про це президентові Порошенку, він представляв тодішню політику США… Я не працював у політиці США в той час, але було загальне уявлення серед дипломатів ЄС, Франції, Німеччини, США, Великої Британії, що Шокін не виконував свою роботу генерального прокурора. Він не розслідував справ про корупцію», – сказав Волкер.

Стенограма його свідчень оприлюднена 5 листопада.

Свідчення Волкера ставлять під сумнів причини, з яких Трамп критикував Байденів і звинувачував їх у корупції.

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Президент США виправдовував своє прохання до президента України Володимира Зеленського провести розслідування щодо Байденів, заявляючи, що Джо Байден наполягав на тому, щоб український уряд звільнив тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна через розслідування проти Гантера Байдена у зв’язку з діяльністю Burisma Holdings.

За словами Волкера, Шокін робив протилежне: не розслідував справи про корупцію, зокрема і щодо «Бурісми».

При цьому Волкер заявив, що в розмові з ним Трамп не говорив про «послугу за послугу». Він додав, що українська влада також не мала занепокоєнь із цього приводу.

На питання щодо того, чи висловлював президент Трамп у розмові з ним зацікавлення тим, щоб в Україні розслідували справу «Бурісми», Волкер відповів, що «ніколи не чув цього від президента». Натомість, за його словами, таку зацікавленість висловлював юрист Трампа – Руді Джуліані.

Комітет із розвідки Палати представників США 5 листопада оприлюднив повні стенограми свідчень посла США до ЄС Гордона Сондланда і колишнього спецпредставника з питань України Курта Волкера. Вони давали свідчення в ході розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа.

Кілька комітетів Палати представників Конгресу шукають відповіді на питання, чи використовував президент Трамп загрозу припинення військової допомоги Україні і можливість проведення американсько-українського саміту, вимагаючи від Києва розслідування дій у цій країні Гантера Байдена, сина свого політичного суперника. Позитивна відповідь на нього може, як вважається, стати підставою для імпічменту президента.

На даний час свідчення Конгресу дали близько десятка дипломатів і співробітників адміністрації Трампа, що мали відношення до формування української політики США.

4 листопада були оприлюднені свідчення експосла США в Україні Марі Йованович.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.