Представник Ради нацбезпеки США заявляє, що йому пропонували посаду міністра оборони України

Директор з європейських справ Ради національної безпеки Білого дому США підполковник Александер Віндман на слуханнях у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа заявив, що влада України тричі пропонувала йому стати міністром оборони країни.

Віндман, що має українське походження, 19 листопада заявив, що тодішній секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Данилюк питав, чи хоче він обійняти посаду голови Міністерства оборони, в той час, коли Віндман у складі американської делегації був у Києві на інавгурації президента Володимира Зеленського.

«Щоразу я відхиляв пропозицію. Після повернення повідомив своє керівництво і відповідних працівників контррозвідки про пропозицію», – сказав Віндман.

«Я американець. Я приїхав сюди, коли був малюком», – додав він.

Віндман є ключовим свідком у слуханнях про імпічмент, зосереджених на тому, чи порушив президент США Дональд Трамп посадове становище і чи намагався прив’язати військову допомогу Україні з початком розслідування в Україні проти його опонентів.

Віндман повідомив юристам Білого дому, що телефонна розмова Трампа з Зеленським 25 липня, яка перебуває в центрі слухань, була «неприйнятною».

За його словами, «президент США не міг вимагати від іноземного уряду розслідувати дії громадянина США і свого політичного опонента» Джо Байдена.

Одночасно з Александером Віндманом свідчення давала помічниця віцепрезидента Майка Пенса Дженніфер Вільямс.

Вона заявила, що телефонна розмова між Трампом і Зеленським 25 липня була «незвичайною», у порівнянні з розмовами з іншими світовими лідерами, бо «включала дискусію про те, що виглядало як внутрішньополітичне питання» – там згадувалась конкретна справа – щодо компанії Burisma, пише «Голос Америки».

19 листопада в Конгресі США стартував другий тиждень публічних слухань у справі про імпічмент Трампа.

Палата представників Конгресу США вивчає питання про те, чи чинив Трамп тиск на владу України з метою нашкодити своєму політичному опонентові, демократу Джо Байдену. У центрі розслідування – питання про те, чи була прямо пов’язане замороження військової допомоги Києву з боку США з вимогою до української влади розслідувати діяльність сина Байдена в Україні.

Президент Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.