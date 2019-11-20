Трамп був зацікавлений у розслідуванні щодо Байдена в Україні більше, ніж у питаннях, пов’язаних з Україною – світова преса

Американський часопис The Washington Post зачіпає останні свідчення, пов’язані з розмовою президента США Трампа з президентом України Зеленським. Іспанське агентство EFE пише про позицію Німеччини перед самітом з врегулювання на сході України, який відбудеться на початку грудня у Парижі. А агентство Associated Press повідомляє про повернення Росією захоплених торік українських військових кораблів.

Американський щоденник The Washington Post містить матеріал «Cвідок у справі про імпічмент каже, що Україна «поступово прийшла до розуміння», що бажане для Трампа розслідування було прив’язане до надання допомоги і зустрічі». Газета пише, що радник посольства США в Україні був вражений тим, що почув телефонну розмову, у якій провідний американський дипломат запевняв президента США Дональда Трампа у тому, що українське керівництво проведе розслідування щодо політичного опонента Трампа Джо Байдена, яке було б вигідним американському лідерові. Радник Дейвід Голмс також зазначив, що українці, за його словами, «поступово прийшли до розуміння того, що їх просять зробити дещо в обмін» на зустріч у Білому домі або військову допомогу. Вашингтонська газета додає, що демократи висловлюють сподівання, що свідчення Голмса допоможуть справі імпічменту Трампа на підставі того, що він у неприпустимий спосіб намагався переконати лідера іноземної країни здійснити кроки, з яких би він здобув собі політичну користь, при цьому затримуючи надання військової допомоги або зустріч у Білому домі.

The Washington Post додає, що Голмс є досить важливим свідком, тому що він почув телефонну розмову між Трампом і послом США в Європейському союзі Ґордоном Сондландом, а потім і сам розмовляв із Сондландом про ставлення Трампа до України. За словами Голмса, Сондланд запевняв Трампа, що президент України Володимир Зеленський «любить твою дупу» (ідіома, що означає готовність підлабузнюватися – ред.) і «зробить усе, що його попросиш». Після закінчення того телефонного дзвінка Сондланд зазначив, що розслідування українців щодо Байдена становить для президента Сполучених Штатів більший інтерес, аніж будь-що інше, пов’язане з Україною. Голмс запитав Сондланда, чи правда, що президенту США було «насрати на Україну», тому що, за словами Голмса, «було надзвичайно складно зацікавити президента у тому, що ми намагались зробити в Україні».

Іспанське агентство EFE публікує матеріал «Маас закликає Росію виконати свої зобов’язання на Донбасі перед самітом у Парижі». У статті мовиться, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Росію виконати її зобов’язання на Донбасі напередодні проведення саміту 9 грудня у Парижі, на який зберуться лідери України, Росії, Франції й Німеччини. Агентство зазначає, що така зустріч відбудеться вперше з 2016 року. Як мовиться в матеріалі, німецький урядовець наголосив на тому, що ухвалення закону про «особливий статус Донбасу», проведення місцевих виборів там і розслідування воєнних злочинів – це лише кілька з питань, які має бути вирішено для того, щоб досягти владнання кризи у сепаратистських і проросійських районах сходу України.

Агентство пише, що німецький міністр закордонних справ також наголосив на тому, що Берлін відіграватиме у Парижі роль нейтрального посередника і виступатиме за європейські принципи захисту мирного міжнародного порядку. Саме тому, за словами Гайко Мааса, Німеччина виступає на захист територіальної цілісності України. У матеріалі нагадано, що президент України Володимир Зеленський оголосив, що на паризькому саміті він запропонує більш-менш конкретні часові рамки повернення Донбасу. Стаття додає, що Зеленський, чия головна передвиборча обіцянка була завершити війну на сході України, вважає, що саміт у Парижі має розпочатися з обговорення проведення виборів у районах, контрольованих проросійськими сепаратистами на Донеччині і Луганщині.

А агентство Associated Press публікує статтю «Росія повертає Україні захоплені кораблі, говорить про саміт». Агентство пише про повернення Росією захоплених майже рік тому українських військових кораблів. Стаття нагадує, що росіяни захопили два українські кораблі і буксир торік у листопаді, коли українські кораблі маневрували поблизу Керченської протоки, що поєднує Чорне море з морем Азовським. Тоді російська берегова охорона здійснила постріли і захопила кораблі з 24 українськими військовими моряками, яких утримували під вартою впродовж 10 місяців. Представники українського МЗС заявили, що буде проведено детальний догляд кораблів, щоб переконатися, що все устаткування залишилось на місці. Агентство додає, що безвідносно до повернення суден українська сторона і надалі вимагатиме розгляду цієї справи у міжнародному суді.

У матеріалі також згадано, що президент Росії Володимир Путін повідомив про повернення кораблів у телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном. Кремль також повідомив, що у цій розмові обидва керівники обговорювали наступну зустріч лідерів України, Росії, Німеччини і Франції з метою розробити шляхи владнання 5-річного конфлікту на сході України, внаслідок якого загинуло принаймні 13 тисяч людей. Агентство додає, що, якщо вірити повідомленню Кремля, Макрон і Путін також обговорювали потребу того, щоб Україна виконувала зобов’язання згідно з Мінськими мирними угодами, а також ухвалила закон про «особливий статус» теренів, які нині перебувають під контролем проросійських бойовиків. (У повідомленні про цю ж розмову Єлисейського палацу таких тверджень не було – ред.)