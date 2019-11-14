Прокурори США не зверталися до Генпрокуратури України щодо справи Burisma – Рябошапка

Американські прокурори не зверталися до Генеральної прокуратури України по сприяння в провадженні щодо компанії Burisma, заявив проєкту Радіо Свобода та Голосу Америки «Настоящее время» генпрокурор Руслан Рябошапка.

«У зв’язку з цим провадженням – ні. Я абсолютно розумію, що мені треба робити, і якогось тиску ні від нашого президента, ні від іноземних політичних осіб я не відчуваю. У принципі, я тут вільний робити те, що я вважаю правильним, те, що відповідає закону, а не те, чого хоче хтось збоку», – сказав Рябошапка, додавши, що «у нас прекрасна співпраця із дипломатичною установою, із правоохоронними органами американської сторони».

Американський телеканал FoxNews 2 жовтня оприлюднив нотатки розмови з Шокіним, які записав адвокат Трампа Рудольфа Джуліані. У них йдеться, що колишній генеральний прокурор України розповів, як був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден, син віцепрезидента США Джо Байдена під тиском з боку США.

Також Шокін у розмові з Джуліані додав, що тодішній президент України Петро Порошенко сказав йому не розслідувати справу Burisma, оскільки це «не було в інтересах Джо та /або Гантера Байдена».

«Шокіна викликали до кабінету пана Порошенка і повідомили, що розслідування справи Burisma та ради директорів, в якій перебуває Гантер Байден, призвели до того, що Джо Байден затримав один мільярд доларів допомоги Україні», – йдеться у записах Джуліані, оприлюднених FoxNews.

21 вересня колишній віцепрезидент США Джо Байден, потенційний кандидат Демократичної партії США на виборах президента 2020 року, закликав розслідувати інформацію, що Трамп у телефонній розмові з Зеленським міг тиснути на того, закликаючи почати розслідування проти Байдена і його сина.

Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

25 вересня Білий дім оприлюднив недослівний виклад розмови липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. Американський лідер сказав українському колезі про «дуже багато розмов» стосовно сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера.

За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів. Зеленський сказав, що знайомий з ситуацією і запевнив, що новий генпрокурор з нею «розбереться».

Пізніше Зеленський пояснив, що Україна не має зобов’язань розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена.