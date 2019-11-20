«Я не вірив власним вухам». Слухання про імпічмент Трампа

У Вашингтоні у вівторок тривають публічні слухання в рамках процесу імпічменту президента Трампа. Члени комітету у справах розвідки Палати представників з'ясовують, чи вчинив президент Трамп дії, які заслуговують усунення його від влади. Йдеться про пов’язання американської військової допомоги Україні з розслідуванням компанії «Бурісма», в якій працював син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

26 липня цього року під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп попросив Зеленського про «послугу»: організувати антикорупційне розслідування компанії «Бурісма» і розслідувати припущення про можливе втручання України в американські президентські вибори 2016 року. Про цей дзвінок стало відомо з офіційної скарги співробітника уряду, ім’я якого не вказується, який висловив побоювання щодо дій президента. Заява поклала початок першого етапу процесу імпічменту, під час якого законодавці з'ясовують, чи діяв президент Трамп задля особистої вигоди, закликаючи Зеленського провести розслідування.

У вівторок підполковник Александр Віндман, фахівець з питань України, в Раді національної безпеки, назвав прохання президента «недоречним». «Я не вірив власним вухам. Мої найгірші побоювання щодо майбутнього американської політики стосовно України втілювалися. І це, швидше за все, могло обернутися серйозними наслідками для національної безпеки США", – так Віндман, який був присутній під час цієї розмови, описав свої емоції в той момент.

На думку Дженніфер Вільямс, радниці віце-президента Пенса, яка теж виступила у вівторок, розмова була «незвичайною», оскільки в її перебігу обговорювалося американське внутрішньополітичне питання. Ще один доповідач, колишній співробітник Ради національної безпеки Тімоті Моррісон, висловив занепокоєння з приводу цієї розмови президента, хоча він не вважає, що президент зробив щось протизаконне. Сам Дональд Трамп заявив у вівторок, що слухання виставляють країну «в безглуздому вигляді».

Незважаючи на емоційні заяви, на публічних слуханнях поки що не було наведено жодних нових фактів, які могли б вплинути на результат процесу імпічменту, вважає Ілля Шапіро, глава відділу конституційних досліджень вашингтонського Інституту імені Катона:

Вимога певних дій в обмін на допомогу з боку США цілком вписується в американську традицію



– Демократи вибудовують звинувачення, яке полягає в тому, що президент Трамп скористався своїм становищем і чинив тиск на іноземний уряд або іноземного лідера, змушуючи їх вжити заходів, які принесуть йому особисту політичну вигоду. Республіканці на це відповідають, що американські дипломати постійно змушують іноземних лідерів приймати ті чи інші кроки. У цьому випадку президент закликав розслідувати корупцію в Україні, а те, що об’єктом розслідування могла стати компанія, до якої був причетний син Джо Байдена, за великим рахунком, випадковість. Іншими словами, президент Трамп діяв в інтересах Сполучених Штатів. Я думаю, сам по собі підхід президента: вимога певних дій в обмін на допомогу з боку США цілком вписується в американську традицію, в цьому немає нічого, так би мовити, кримінального. Питання в тому, чи присутній тут факт зловживання владою з метою отримати особисту вигоду? Важко сказати, чи хтось змінить свою точку зору щодо мотивів дій президента в результаті цих слухань.

– Іллє, ви фахівець з конституційного права. Наскільки серйозні, на ваш погляд, ці звинувачення?

Під час імпічментів Річарда Ніксона і Білла Клінтона головне звинувачення полягало в тому, що обидва президенти намагалися приховати свої злочинні дії



– Справа в тому, що це не конституційне питання. Згідно з конституцією, президента або іншого високопоставленого державного чиновника або суддю можна усунути за вчинення так званих вищих злочинів і проступків. Але там не міститься жодні визначення цих понять. Вважається, наприклад, що вчинення деяких кримінальних злочинів не обов'язково тягне за собою імпічмент, при цьому дії, які спричиняють імпічмент, не обов'язково представляють собою кримінальні злочини. Наприклад, під час імпічментів Річарда Ніксона і Білла Клінтона головним було звинувачення в тому, що обидва президенти намагалися приховати свої злочинні дії.

Тому нам у цій ситуації залишається лише чекати подальших подій. Наприклад, президент Трамп щойно оголосив, що він може дати письмові свідчення Конгресу в рамках імпічменту. Якщо це станеться, то демократи напевно будуть шукати розбіжності з письмовими свідченнями президента, наданими під час розслідування російського втручання в американські вибори. Вони спробують знову порушити питання, які залишилися без відповіді в результаті розслідування спецпрокурора Мюллера, загалом, образно кажучи, мутити воду.

Не потрібно забувати, що для того, щоб усунути президента від влади у разі схвалення звинувачень Палатою представників, потрібно не менше двадцяти голосів сенаторів-республіканців за умови одностайної підтримки такого рішення сенаторами-демократами. Я не думаю, що таке можливо, якщо тільки не з'явиться щось кардинально нове, що змусить різко змінити громадську думку на користь імпічменту президента.

– У вівторок відразу після слухань американська преса цитувала співробітника Ради з національної безпеки Александра Віндмана, який назвав «вимогу» Дональда Трампа провести розслідування «недоречним», і радника віце-президента Пенса Дженніфер Вільямс, яка оцінила заклик президента як «незвичайний». Їхня головна претензія до президента полягає у тому, що той діє всупереч американській традиції і це суперечить національним інтересам США.

Поки що ці слухання не виявили нічого сенсаційного



– І це їхня особиста думка. Зовнішню політику країни визначає президент. Коли Віндман каже, що дії президента суперечать практиці підготовки зовнішньополітичних рішень або не відповідають традиційним принципам американської зовнішньої політики, то це не має великого значення, тому що саме президент дає напрямок американській зовнішній політиці.

– До речі, опоненти Дональда Трампа говорять, що, коли він голосно критикує колишнього посла США в Києві Йованович і Віндмана, він може діяти незаконно – тиснути на свідків, і це теж може стати статтею звинувачень проти нього.

– Я не думаю, що це серйозне звинувачення. Така поведінка президента, скажімо так, недоречна. Але це не є залякуванням свідків з точки зору закону або спробою перешкоджати розслідуванню. Поки що ці слухання не виявили, на мій погляд, нічого сенсаційного. І якщо не з'явиться нічого кардинально нового, так би мовити, гігантського «пістолета, що димить», на мій погляд, немає жодної імовірності відсторонення Трампа з посади, – каже Ілля Шапіро.

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