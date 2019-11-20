Слухання про імпічмент у США: дипломат підтвердив quid-pro-quo у розмові Трампа і Зеленського

Посол США в Європейському союзі Ґордон Сондланд заявляє, що інформував Державний департамент і державного секретаря Майка Помпео про зусилля щодо тиску на Україну з вимогою розслідування проти політичного суперника в обмін на військову допомогу, підтвердивши таким чином принцип quid-pro-quo («послуга за послугу») у справі.

Про це йдеться в підготовлених ремарках Сондланда, з якими він 20 листопада виступає перед слідчими в Палаті представників на відкритих слуханнях.

Посол також підтвердив, що розмовляв телефоном із Дональдом Трампом через день після того, як президент США просив українського лідера Володимира Зеленського почати розслідування проти його політичного опонента з Демократичної партії Джо Байдена.

Сондланд заявляє, що слідував «наказам президента» у відносинах з Україною і працював з особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані.

Слова Сондланда можуть сприйняти як удар по версії Білого дому, який наполягає на відсутності зв’язку між військовою допомогою чи потенційним візитом президента України у Вашингтон та розслідуванням щодо Байдена. Захисники Трампа наголошували, що ніякого quid-pro-quo не було.

У підготовленій вступній заяві Сондланд також зазначив, що він, зокрема, розповів віцепрезидентові Майку Пенсу про свої «занепокоєння» тим, що військова допомога Україні «стала пов’язаною» з розслідуванням.

«Усі були в курсі… Це не було секретом», – заявив Сондланд у вступному слові перед розслідувачами.

Після виголошення вступної промови Сондланд, власник готельного бізнесу і донор Трампа, має відповідати на запитання конгресменів.

Демократи в Палаті представників, які ініціювали розслідування, намагаються довести, що Трамп – в обхід звичайної процедури – через довірених осіб, в тому числі Сондланда, тиснув на Україну, щоб завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену. Сам Трамп і республіканці заперечують порушення закону з боку президента.