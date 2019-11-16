За неправдиві свідчення – за ґрати: як Трамп відреагував на вирок щодо свого радника Стоуна

Роджера Стоуна, колишнього радника Дональда Трампа, суд присяжних визнав винним за сімома статтями звинувачення. Зокрема, у неправдивих свідченнях у Конгресі, перешкоджанні правосуддю і вчиненні тиску на свідків. Президент США Дональд Трамп назвав рішення присяжних прикладом «подвійних стандартів».

Роджер Стоун – відомий політичний консультант Республіканської партії США. Починаючи із 1970-х років минулого століття він працював у виборчих кампаніях таких політиків-респубілканців, як Річард Ніксон, Рональд Рейган, Джек Кемп, Боб Доул і, власне, Дональд Трамп.

Звинувачення проти Стоуна висунули після розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії в американські вибори.

Згідно зі свідченнями, які, серед іншого, дали в суді колишній глава виборчого штабу Трампа Стів Беннон і Рік Гейтс, колишній заступник керівника передвиборної кампанії майбутнього президента, Стоун мав інформацію про те, що сайт WikiLeaks може опублікувати документи, викрадені хакерами з серверу Національного комітету Демократичної партії США. Ця інформація завдала шкоди іміджу Гілларі Клінтон, суперниці Дональда Трампа на виборах 2016 року.

Роджера Стоуна звинуватили, а суд присяжних 15 листопада визнав його винним, у одному випадку перешкоджання правосуддю, п'яти неправдивих свідченнях у Конгресі, зокрема, на засіданні Комітетуз розвідки Палати представників Конгресу США, а також у тиску на свідчка.

Стоуну може загрожувати 50 років в'язниці.

Що каже Дональд Трамп?

Дональд Трамп на вирок суду присяжних відреагував у Twitter.

Він перелічив осіб, яких, на його думку теж звинувачують у неправдивих свідченнях та упередженнності щодо нього.

«Тож Роджера Стоуна засудили за брехню і хочуть ув'язнити його на багато років. А що з брехливою Гілларі, екс-директором ФБР Комі, агентами ФБР Строком та Пейджем, екс-дирекотором ЦРУ Бреннаном, екс-директором Національної розвідки США Клеппером, облудним конресменом-демократом Шиффом, екс-посадовцем Мін'юсту США Ором та його дружиною, автором досьє проти мене Стілом та іншими, включно із самим спеціальним прокурором США Мюллером? Хіба вони не брехали? Подвійний стандарт небачений в історії нашої країни?», – написав Дональд Трамп.

Численні коментатори відзначають, що Стоун приєднується до великої групи наближених до Трампа осіб, яким було пред'явлено офіційні звинувачення та яких було засудежно.

Як коментують вирок Стоуну?

Прокуратура звинуватила Стоуна у тому, що він п'ять разів сказав неправду, даючи свідчення в Палаті представників, зокрема, коли говорив про сайт WikiLeaks і його засновника Джуліана Ассанджа.

Однак, частина оглядачів наголошують, що вирок Стоуну не згадує такий пункт, як координація із Росією.

«Роджера Стоуна засудили за фальшиві, хвастливі заяви та подальшу брехню щодо цих заяв. Його не засудили за будь-які незаконні відносини з WikiLeaks, або Росією, які і були об'єктом розслідування Мюллера. Якщо ви не звертаєте увагу на цю важливу різницю, ви поширюєте нісенітниці», – твітує з цього приводу американський журналіст Майкл Трейсі.

Низка прихильників Трампа вже закликали його помилувати Стоуна, а у Демократичній партії вже попередили - помилування обернеться проти самого Трампа.

Більше коментарів зібрав Голос Америки.

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