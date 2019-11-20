«Я нічого не хочу від України» – Трамп процитував свою розмову з Сондландом

Президент США Дональд Трамп прокоментував публічні свідчення посла США в Європейському союзі Ґордона Сондланда в Палаті представників Конгресу США в рамках процедури імпічменту президента, передає «Голос Америки».

«Коротко прокоментую ситуацію навколо свідчень посла Сондланда. Я помітив одну річ, яка означає, що всьому цьому приходить кінець», – сказав Трамп журналістам перед тим, як вирушити до Техасу.

Трамп сказав, що у розмові з послом Сондландом у відповідь на питання посла, чого президент хоче від України, Трамп відповів: «Я нічого не хочу. Не хочу жодних quid-pro-quo. Скажіть Зеленському, щоб він зробив правильно».

Читаючи свої слова з нотатки, Трамп додав: «Я повторив це двічі».

«Я не знаю його дуже добре. Не мав із ним частих розмов. Я не знаю цього чоловіка добре. Все ж він, як виглядає, є гарною людиною», – сказав Трамп про Сондланда.

Під час слухань в Конгресі 20 листопада Сондланд заявив, що діяв за вказівкою президента США Дональда Трампа, коли спілкувався з особистим юристом президента Руді Джуліані з питань політики щодо України. Сондланд також заявив, що інформував Держдепартамент і його керівника Майка Помпео про зусилля щодо тиску на Україну з вимогою розслідування проти політичного суперника в обмін на військову допомогу, підтвердивши таким чином принцип quid-pro-quo («послуга за послугу») у справі.

62-річний Ґордон Сондланд також є успішним бізнесменом і донором Республіканської партії. Його вважають прихильником Дональда Трампа, адже він надав мільйон доларів до інавгураційного комітету американського президента.