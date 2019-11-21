Останній день публічних слухань у США: в Конгресі слухають Фіону Гілл і Девіда Голмса

У Палаті представників Конгресу США 21 листопада тривають відкриті слухання в рамках розслідування про можливість імпічменту президента Дональда Трампа.

Перед комітетом з розвідки виступають Фіона Гілл – колишня співробітниця Ради національної безпеки, яка відповідала за відносини з Росією і Україною, – і Девід Голмс, співробітник посольства США в Києві.

Перед слуханнями було опубліковане вступне слово Голмса. У ньому він, зокрема, зазначив, що в березні 2019 року на політику США щодо України все більший вплив почав мати юрист президента Трампа Руді Джуліані й особи, які йому допомагали.

Голмс також стверджує, що 26 липня він був свідком телефонного дзвінка посла США в ЄС Ґордона Сондланда і президента Дональда Трампа, в ході якого обговорювалося можливе розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена в Україні. За словами Голмса, Сондланд сказав йому, що Трампу Україна цікава тільки в контексті розслідування проти Байдена.

Як заявив Голмс, Сондланд сказав Трампу, що президент України у захваті від нього (loves your ass – англ.), і ствердно відповів на запитання, чи Володимир Зеленський оголосить про розслідування, якого хотів Трамп. Сондланд, за словами Голмса, заявив Трампу, що Зеленський зробить «все, про що ви його попросите».

Фіона Гілл у своєму вступному слові заявила, що вважає твердження про можливе втручання України в президентські вибори в США в 2016 році продуктом російської пропаганди. Про те, що українські офіційні особи в 2016 році могли допомагати демократам, стверджувала низка республіканців і сам президент Трамп.

Раніше Гілл і Голмс вже давали свідчення на закритих слуханнях.

Демократи в Палаті представників, які ініціювали розслідування, намагаються довести, що Трамп – в обхід звичайної процедури – через довірених осіб, в тому числі Сондланда, тиснув на Україну, щоб завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену. Сам Трамп і республіканці заперечують порушення закону з боку президента.