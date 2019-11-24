Комітет з розвідки Палати представників готує звіт за результатами розслідування щодо імпічменту

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США готують звіт за результатами розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Разом з тим голова комітету конгресмен-демократ Адам Шифф у неділю заявив, виступаючи на телеканалі CNN, що комітет може отримати додаткові свідчення та провести нові слухання в рамках процедури імпічменту.

За словами конгресмена, законодавці весь час отримують нові документи і робота з проведення розслідування триває.

«Чого ми не збираємося робити, так це чекати місяці і місяці, поки адміністрація веде гру, спрямовану на виснаження опонентів (rope a dope game), у спробі затягнути процес. Йти таким шляхом ми не хочемо», – підкреслив Шифф.

Демократи в Палаті представників, які ініціювали розслідування, намагаються довести, що Трамп – в обхід звичайної процедури – через довірених осіб тиснув на Україну, щоб завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену. Сам Трамп і республіканці заперечують порушення закону з боку президента.