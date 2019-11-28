Україна добре використовує оборонну допомогу США, ця допомога має тривати – конгресмен

Які умови США ставлять Україні для виділення допомоги та на яку нову військову та політичну допомогу чекати – про це конгресмен США Джоном Ґараменді розповів в інтерв'ю «Голосу Америки».

Ґараменді також поділився своїми враженнями від України після візиту до країни на чолі двопартійної групи конгресменів.

– ​Конгрес включає умови для надання військової допомоги Пентагоном іноземним державам при укладанні оборонного бюджету. В чому полягає ця обумовленість? Як це працює?

– Пентагон – одна з двох американських установ, які контролюють міжнародну військову допомогу. Допомога Україні – це міжнародна військова допомога. Державний департамент і Пентагон повинні перевірити низку критеріїв, які прописані в законі. Корупція була одним з цих критеріїв. Пентагон ще в травні дослідив ситуацію в українських Збройних силах і дійшов висновку, що корупція не є впливовим фактором і що військова допомога повинна продовжуватися, і постановив, що антикорупційні положення, закріплені в американському законі про бюджет, виконуються українським урядом та українською армією. Тому гроші повинні бути надані.

– Метою вашого візиту до України в жовтні було оцінити, як використовується військова допомога. Якою була ваша оцінка?

– Допомога використовується дуже добре. Разом з тим вона повинна бути доповнена. Наприклад, один із видів військової допомоги, який ми направляємо – це виведені з експлуатації берегової охорони США катери. Україна має велику Чорноморську прибережну смугу, але українці дійсно не мають механізму для патрулювання чи охорони цього району. Тому ми відправляємо п'ять катерів, виведених з експлуатації американської берегової охорони. Але ми замислились, чи є навчальні програми з експлуатації. Виявилось, що про це не подумали. Тож у найближчі роки американська підтримка буде розширена таким чином, щоб відправити персонал берегової охорони для навчання українців, як найкраще використовувати ці кораблі.

– Ви очолювали цю двопартійну делегацію конгресменів. З ким ви спілкувались та які питання обговорювали?

В Україні ми взяли участь у дуже зворушливій церемонії, яку Міністерство оборони проводить щоранку, коли вони вшановують українських військових, загиблих у той день у попередні п’ять років війни. Насправді це було вкрай сумно, але вкрай важливо для нас зрозуміти, що це справжня війна, і вона йде у реальному часі ​

–​ Метою нашої місії було зрозуміти, що Україні потрібно від Сполучених Штатів: військова підтримка, економічна підтримка. Ми зустрічалися з американськими військовими на навчальній базі в західній Україні. Там проводяться дуже цікаві навчальні програми як у співпраці зі Сполученими Штатами, так і з країнами НАТО. Дуже вразила нас робота, яку виконують українські військові з вдосконалення своїх програм підготовки. Тоді ми поїхали до Києва, де з нами провели брифінг американське посольство, МЗС та Міністерство оборони. Взяли участь у дуже зворушливій церемонії, яку Міністерство оборони проводить щоранку, коли вони вшановують українських військових, загиблих у той день у попередні п’ять років війни. Насправді це було вкрай сумно, але вкрай важливо для нас зрозуміти, що це справжня війна, і вона йде у реальному часі. В той день, я думаю, ще двох людей було вбито.

– Тож ви обговорювали питання військової допомоги Україні. З ким ви це обговорювали і що було сказано?

– Спочатку ми провели обговорення з українськими військовими: на що вони витрачають гроші, говорили про навчальні програми, про американську допомогу на боєприпаси, зброю. З Міністерством закордонних справ була дуже відверта дискусія про необхідність американської не тільки військової, але і політичної підтримки. Під час зустрічей у Міністерстві оборони ми детально обговорили види обладнання та інші види підтримки, необхідні військовим. Очевидно, ми обговорювали «Джавеліни», але також і деталі необхідного медичного обладнання, боєприпасів, снайперських гвинтівок, приладів нічного бачення, іншої техніки.

Питання, яке мені здалося найцікавішим і зайняло велику частину розмови, – це бажання нового міністра подолати корупцію. Ми поговорили про те, що ми робимо тут, у Сполучених Штатах, для протидії корупції, про роль Генерального інспектора. Ми поговорили, як працює Генеральний інспектор в США для вирішення питань бюджетних витрат, корупції тощо. В результаті міністр висловив побажання, щоб ми повернулися і домовились про те, щоб команда з працівників офісів американських генеральних інспекторів прибула в Україну та розробила подібну програму для Міністерства оборони України та для військових.

– Ви збираєтесь це зробити?

– О, абсолютно. Ми маємо намір це зробити. В наступному році ми надішлемо команду від Генерального інспектора сухопутних сил США до Міністерства оборони та військових України, щоб допомогти їм створити службу Генерального інспектора.

– Ви – голова підкомітету з питань готовності Комітету збройних сил. Ваше завдання – переконатися, що США готові своєчасно реагувати на виклики в усьому світі, що представляють американський національний інтерес. Якщо Росія посилить свою агресію в Україні, чи готові США реагувати належним чином?

Я знаю, що президент Зеленський прагне втілювати план, який би забезпечив майбутнє Україні, в якому Росія не буде загрозою, прагне закінчити війну таким чином, щоб задовольнити інтереси України

– Ми, звичайно, готові. Сполучені Штати були і повинні продовжувати бути відданими підтримці України в її триваючій війні з Росією. Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Ми хочемо, щоб Росія залишила територію України. Ми хочемо, щоб Крим знову став частиною України. Це займе певний час. А це означає, що американська підтримка повинна бути тривалою. Також американський уряд з 2014 року, від часу анексії Росією Криму, має програму у Східній Європі під назвою «Європейська ініціатива стримування». І це приблизно від чотирьох до п’яти мільярдів доларів на рік. Частина нашої роботи полягала в тому, щоб переглянути програми, які зараз фінансуються у Східній Європі, у Польщі, інших країнах регіону, щоб надіслати чіткий сигнал Росії – не чиніть безладу. Не переходьте дорогу НАТО. Вам доведеться забратися з території України. Ми там, ми хочемо, щоб Україна була безпечною країною, якій не загрожують та яка не перебуває у стані війни. Я знаю, що президент Зеленський прагне втілювати план, який би забезпечив майбутнє Україні, в якому Росія не буде загрозою, прагне закінчити війну таким чином, щоб задовольнити інтереси України. І ми хочемо підтримати його в цих зусиллях.

– Ви згадали про міцну двопартійну підтримку України у США. Україна вже багато років має цю підтримку. Втім, опинившись в центрі скандалу навколо імпічменту, українці хвилюються. Вони переживають, що втратять цю підтримку. Їм є про що турбуватися?

– Американський народ зрозумів важливість України внаслідок цієї дуже трагічної, дуже прикрої та дуже неправильної ситуації. І я знаю, що американський народ хоче бачити Україну сильною, незалежною та безпечною. Я знаю, що цього хоче Конгрес. Я знаю, що члени обох партій Палати представників, які відвідували зі мною Україну, дуже підтримують Україну. І ми продовжимо робити так, щоб Україна мала необхідну військову підтримку. Також Україні повинна бути надана економічна підтримка. Але це потрібно зробити належним чином. Ігри, які раніше грав Джуліані та інші, які, на мою думку, створюють корупцію, повинні закінчитися. Ми повинні бути чесними. Ми повинні надавати економічну та військову допомогу. Але це має робитись чесно та у відповідний спосіб. І кожного разу ми мусимо переконатись, що програми допомоги, військової чи економічної, не призводять до корупції.