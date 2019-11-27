Загроза з боку Росії в Чорному морі зросла ‒ грузинський експерт

Після анексії Криму, особливо на тлі спостережуваного останнім часом зближення Туреччини з Росією, активність Москви в Чорноморському регіоні різко зросла. Таку думку в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії висловив грузинський політолог, провідний експерт центру стратегічного аналізу GSAC Гела Васадзе.

Раніше британське видання Daily Express уже зазначало, що на тлі короткого відкликання схваленої Конгресом допомоги Україні президентом США Дональдом Трампом і його неоднозначного прохання до Києва про проведення розслідування щодо сім'ї Байденів Росія перехопила контроль над процесами, що відбуваються в Чорноморському регіоні. При цьому Гела Васадзе підкреслює: незважаючи на внутрішньополітичну кризу в США, співпраця НАТО з Грузією та Україною триває, однак не в тому масштабі, який був би необхідний для стримування російської агресії.

«Грузія є важливим елементом безпеки в Чорноморському регіоні, щонайменше виходячи з її географічного положення. Значна частина узбережжя Чорного моря ‒ це територія Грузії, враховуючи окуповану її частину. Тому, звичайно, співпраця Грузії та США у цій частині триває. Існує безліч програм на рівні Міністерства оборони, і вони планомірно реалізуються. Навіть більше, ми нарешті отримали «джавеліни» та французькі системи ППО.

У керівництва Грузії немає чіткої концепції та стратегії безпеки

Проблема полягає в тому, що, з одного боку, у керівництва Грузії немає чіткої концепції та стратегії безпеки. Зараз позиція уряду зводиться до того, що нам не треба ставати об'єктом суперечок між Росією та Сполученими Штатами, що створює вигідні умови для Кремля. З іншого боку, така ситуація багато в чому стала результатом пасивності США щодо Грузії, особливо з приводу окупації частини територій нашої країни», ‒ зазначає експерт.

Гела Васадзе визнає, що наразі в самому уряді Грузії існує досить серйозна проросійська група впливу. Зокрема, генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю «Голосу Америки» сказав, що Росія сьогодні «займається захопленням еліти в Грузії». Колишній американський військовий також зазначив, що не відчуває з боку уряду Грузії того ентузіазму з приводу бажання вступити в НАТО, який відчувався раніше.

Однак у грузинському громадянському суспільстві та експертному товаристві рівень підтримки руху в НАТО досі становить понад 70 відсотків

«Проте справедливості заради варто сказати, що, коли в Тбілісі проявляли цей ентузіазм, це не мало за собою жодної практичної реакції з боку альянсу. Однак у грузинському громадянському суспільстві та експертному товаристві рівень підтримки руху в НАТО досі становить понад 70 відсотків. Для нашого суспільства це безальтернативне питання», ‒ підкреслив політолог.

Зі свого боку, за словами Гели Васадзе, країнам НАТО треба розуміти, що велика частина узбережжя Чорного моря належить недружнім до альянсу силам. Так само, як узбережжя Росії, анексованого Криму та фактично окупованої Абхазії.

«Останнім часом істотно збільшився вплив Росії на Азербайджан і навіть на Вірменію, хоча він і раніше був там дуже великим. До того ж, значна частина питань останнім часом виникає з приводу позиції Туреччини. На цьому тлі НАТО слід докласти більше зусиль для взаємодії з розташованими в цьому регіоні його союзниками. Одним з найважливіших пунктів такого співробітництва є створення спільно зі США порту Анаклія. Наразі в Грузії просто не існує порту, який міг би приймати глибоководні кораблі. Порт у Батумі в більшій своїй частині «нафтовий», і місткість бухти там досить обмежена. До того ж, він зазвичай закритий на кілька місяців у році через погодні умови. Таким чином у нас немає порту, призначеного для великих торгових суден і, будемо відверті, для великих військових кораблів країн НАТО. Наразі до нас можуть заходити лише невеликі судна: есмінці або флагманські кораблі. Тому будівництво порту Анаклія є основним моментом як з точки зору безпеки, так і з економічної точки зору», ‒ пояснив грузинський експерт.

За словами Гели Васадзе, ідея будівництва порту виникла ще в 2011 році, і відтоді кілька разів відкладалася та відроджувалася знову.

«Зараз грузинська влада декларує необхідність будівництва порту, але фактично уряд блокує реалізацію проєкту. У громадянського суспільства, у свою чергу, не вистачає важелів тиску, щоб продавлювати конкретні управлінські рішення ‒ такі, як, наприклад, надання мінімальних гарантій інвесторам. Натомість в уряду Сполучених Штатів важелі впливу на нашу владу є. Я впевнений, якщо американський уряд дійсно виявить інтерес до створення порту, він зможе переконати грузинську владу форсувати проєкт», ‒ переконаний Гела Васадзе.

При цьому грузинський аналітик упевнений, що створення порту Анаклія повністю вкладається в програму НАТО з організації безпеки в Чорноморському регіоні. Ще однією частиною цієї програми є масштабна модернізація військово-морських баз України в Миколаєві та Очакові. Вона також передбачає обладнання причалів, на яких можуть швартуватися натовські військові кораблі, що може істотно полегшити їх прибуття в ці порти.

Окрім цього, в середині жовтня відомий американський аналітичний центр RAND Corporation підготував стратегію «стримування» в Чорноморському регіоні. Зокрема, в доповіді RAND рекомендується встановити в Румунії та Болгарії ракетні шахти й берегові ракетні комплекси, проводити подальше маневрування Атлантичного альянсу в регіоні та зміцнювати оборонний потенціал України та Грузії. При цьому низка американських експертів висловили сумнів у тому, що ця стратегія може бути реалізована в найближчому майбутньому на тлі того, що США поглинені своїми внутрішніми проблемами, а Болгарія й Туреччина зацікавлені у зближенні з Росією.

Проте Гела Васадзе впевнений, що всі основні положення запропонованої стратегії цілком можуть бути реалізовані в сьогоднішніх умовах.

Основна проблема зараз полягає в необхідності формалізувати статус України та Грузії, які упродовж багатьох років тісно співпрацюють з НАТО, але не є при цьому його членами

«Необхідно реалізувати абсолютно все, що запропонували аналітики RAND Corporation. Що стосується Туреччини та Болгарії, вони є членами НАТО, і тому все одно мають дотримуватися загальної стратегії. Основна проблема зараз полягає в необхідності формалізувати статус України та Грузії, які упродовж багатьох років тісно співпрацюють з НАТО, але не є при цьому його членами. Громадська думка в Грузії зараз налаштована таким чином, що жоден грузинський уряд не зможе відмовитися від отримання допомоги з боку США аж до розміщення американських військових баз, якщо тільки Сполучені Штати виявлять таку ініціативу», ‒ впевнений грузинський політолог.

Однією з подібних ініціатив стала підписана 22 листопада в Пентагоні трирічна рамкова угода про співпрацю у сфері оборони та безпеки між Грузією і США.

«Звичайно, це дуже важливий документ. Він не дає Грузії гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів, але допомагає реалізувати наявні оборонні програми та продовжувати вже наявне співробітництво. Однак, на жаль, сьогодні цього недостатньо», ‒ підсумував Гела Васадзе.