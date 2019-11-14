Азовські порти України втратили майже половину прибутків через російське перешкоджання судноплавству – Воронченко

Українські порти на Азовському морі втрачають гроші через непрямі агресивні дії Росії в акваторії Чорного і Азовського морів. Про це під час Третьої міжнародної конференції з морської безпеки заявив командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Ідеться про дії Росії – блокування суден і перешкоджання свободі судноплавства в обох морях. В 2014 році такі дії обмежувались акваторією Криму, у 2015 році – районом газових родовищ, у 2016–2017 році – Азовським морем, а в 2019 році йдеться вже про закриття по районах величезних ділянок Чорного моря.

«Крім того, Росія продовжує затримувати судна різних країн на переході через Керченську протоку. На жаль, зараз Україна втрачає відповідні ресурси через ці обмеження. Порти Бердянськ і Маріуполь через непрямі дії [Росії] втрачають ресурси, і великі. 43% прибутку втрачено портами тільки за один рік. Це великі суми у важкий час для держави», – заявив він під час своєї доповіді.

Оцінку Воронченком грошових втрат підтримав у коментарі Радіо Свобода і експредставник президента України в АРК Крим Борис Бабін. За його підрахунками, може йтися навіть про більші втрати. Детальніше про дії Росії Бабін розповідав раніше в інтерв’ю Радіо Свобода.

Цього року конференцію з морської безпеки також відвідав міністр оборони України Андрій Загороднюк.

«Безпека в Чорному морі має розглядатися в контексті безпеки всього регіону. Росія блокує цілі сектори Чорного моря, що впливає на інтереси комерційного судноплавства, важка ситуація і в Азовському морі», – заявив він.

Воронченко також оприлюднив карту оголошених російських навчань, через які комерційні судна витрачають час та гроші, очікуючи в морі. За його словами, часто навчання оголошуються задля блокування цілих секторів Чорного моря, але там нічого не відбувається.

«Ми не можемо заплющувати очі на те, що відбувається в Чорному морі, в нас відбуваються агресивні дії з боку сусідньої країни», – наголосив міністр оборони. Він також зазначив, що з 2018 року в Україні є стратегія розвитку Військово-морських сил до 2035 року, її почали запроваджувати з 2019 року. Саме на цій конференції представники ВМСУ мали представити перші кроки для реалізації стратегії, але на цю частину заходу журналістів не допустили.

Міжнародну конференцію з морської безпеки проводять уже втретє зі спільної ініціативи командування ВМСУ і Міжнародного центру стратегій оборони і безпеки. В засіданнях беруть участь українські військові, незалежні експерти, керівники державних агенцій, а також представники країн НАТО – Великої Британії, Норвегії, США, Туреччини, Швеції й інших.