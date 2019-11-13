Американські «айленди» назвали на честь загиблих морських піхотинців

Р190 «Слов’янськ» і Р191 «Старобільськ» – Україна чекала на ці катери класу «Island» близько п’яти років. Майже одразу після анексії Криму Сполучені Штати заявили про готовність передати їх українським військовим.

Донедавна це були USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond (WPB-1323), і вони належали Береговій охороні США. Тепер на них підняли бойові прапори Військово-морських сил України.

Свої назви катери отримали на честь загиблих морських піхотинців: у Старобільську народилися Олександр Веремеєнко (16.07.1999–06.03.2017) і Степан Криль (14.12.1992–16.10.2019), а в Слов’янську та неподалік нього – Роман Напрягло (14.02.1997–26.02.2017) і Сергій Майборода (02.12.1971–01.07.2019).

Також бойовий прапор ВМСУ підняли на аварійно-рятувальному судні «Олександр Охрименко» – про його передачу військовим домовились ще в 2017 році, раніше його власником була Адміністрація морських портів України. «Охрименко» буде виконувати профільні задачі, а також служити базою для військових водолазів – він найбільший в Україні серед суден такого класу.

«Мені надзвичайно приємно передати українським партнерам 2 катери класу «Island». Введення цих катерів розширить оперативний потенціал і потенціал реагування військово-морських сил для захисту суверенітету і територіальної цілісності держави. Ці катери – тільки маленька частина допомоги у сфері безпеки від Сполучених Штатів Україні, яка становить близько 1,6 мільярдів доларів», – заявив головний радник тимчасово повіреного США у справах України Джозеф Пеннінгтон.

За його словами, катери також допоможуть протидіяти контрабандистам в українських водах.

Американський дипломат також повідомив: Україна має отримати ще три катери такого ж класу.

Це будуть «айленди» USCGC Ocracoke (WPB-1307), USCGC Washington (WPB-1331) і USCGC Kiska (WPB-1336).

Раніше про намір передати Україні ще два такі катери говорив в Конгресі тодішній головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі і командувач сил США в Європі американський генерал Кертіс Скапарротті.

Чи не першим питанням до українських військових було питання про можливість озброєння катерів. Раніше командування не відповідало на це питання детально.

Як розповів начальник штабу ВМСУ Андрій Тарасов, озброєння буде залежати від можливостей промисловості. Обирати комплектацію будуть для всіх п’яти катерів.

«Зараз ми плануємо остаточно обрати комплектацію з урахуванням всіх пропозицій, в тому числі із можливістю встановлення ракетного озброєння відповідного класу. Воно забезпечить максимально ефективне використання їхніх можливостей», – заявив Тарасов.

Вже влітку 2020 року на них буде поставлене мінімальне озброєння, і катери можна будуть використовувати, повний комплект зброї очікується також наступного року.

Колишній перший заступник головнокомандувача Військово-морських сил та ексрадник-посланник місії України при НАТО Ігор Кабаненко розповів Радіо Свобода, що на катери може бути встановлене різноманітне озброєння – артилерійське, протимінне і ракетне.

«Ці два катери – фактично перший реальний крок на шляху створення москітного флоту (сукупність швидкохідних і маневрених малих бойових кораблів – ред.) ВМСУ. Катери значно підвищать бойові спроможності, вони мають чудові патрульні спроможності. Це те, що вкрай потрібно Україні для захисту національних інтересів у ближній морській зоні, яка поширюється на військово-економічну зону держави. Вони можуть бути застосовані для різних операцій, наприклад припинення ембаргових дій», – заявив Кабаненко.

На церемонію введення катерів до складу ВМСУ приїхав не тільки Кабаненко, але й колишній менеджер проектів у Міністерстві оборони, військовий експерт з Великої Британії Глен Грант. Він розповів Радіо Свобода, що, незважаючи на відносно невеликі розміри корабля, ракети можна використовувати, наприклад, переносні установки.

Коли британський флот брав участь в операції «Буря в пустелі», ми обладнували переносними комплексами кожен корабель

«На ці катери не можна встановити великі ракетні установки, але можна використовувати переносні комплекси – ті, що запускаються з плеча. Також на них можна встановити протитанкові установки. Коли британський флот брав участь в операції «Буря в пустелі», ми обладнували переносними комплексами кожен корабель – це була гарантія того, що літаки противника не підлітатимуть ближче аніж на кілька кілометрів. Також ці катери можна озброїти глибинними бомбами або мінами», – каже Грант.

Звісно, стримати Росію катери не зможуть, вважає він, але вони будуть гарною школою для тих моряків, що зараз несуть на них службу.

«Ці катери надають можливість тренувати нових людей по-новому, розвивати нове мислення. В цьому аспекті це як перша сходинка. Сподіваюсь, що хлопці, які навчатимуться на них, пізніше перейдуть на більші кораблі, які вже матимуть більш серйозне озброєння», – вважає експерт.

Кількість почесних гостей як з військових, так і дипломатичних і експертних середовищ була величезною. Можливо, вони, як і деякі журналісти повірили в імовірний приїзд до Одеси президента Володимира Зеленського?

За два дні до церемонії про це почали публічно говорити, зокрема, активісти партії «Демократична сокира». Вони анонсували вуличну акцію і різкі питання Зеленському, але офіційного підтвердження заходу не було. Врешті-решт не приїхав ані президент, ані міністр оборони.

Керувати «айлендами» навчали американці

Від ВМСУ в Сполучені Штати поїхали навчатися 32 людини – по 16 моряків на кожний катер. За 70 діб стояло завдання опанувати сучасні навігаційні системи, сучасні системи зв’язку, каже командир патрульного катера «Старобільск», старший лейтенант Павло Гладченко.

«Є багато відмінностей від систем, із якими я раніше працював. Це патрульний катер, зараз на нього покладається завдання патрулювання і протидії контрабандним операціям. Після встановлення відповідного озброєння будуть визначати нові завдання», – каже він.

Командир другого катера, «Слов’янськ», старший лейтенант Дамір Аулін раніше командував малим броньованим катером «Вишгород».

У кораблів різні «характери», стверджує він, але це й добре.

«У США ми навчались керувати катером, ремонтувати його, а також пройшли навчання з боротьби за живучість за стандартами НАТО. МБАК менший і обмежений порівняно із «Слов’янськом». Автономність катера становить п’ять діб, вона обмежена запасами їжі та води. Втім, є на борту і опріснювальна установка, отже, вода у екіпажу буде завжди», – розповідає Аулін.

Хоча передача катерів – це частина двосторонніх відносин між США і Україною, все це відбувається в рамках практичної підтримки з боку НАТО, каже Радіо Свобода керівник представництва НАТО в Україні і директор київського офісу зв’язку НАТО Александер Вінніков.

Його організація вже підсилила співпрацю із Україною саме в частині морського партнерства – буде більше навчань, більше візитів кораблів НАТО в українські порти, обмін інформацією і тренінги українських моряків на кораблях західних країн.

НАТО співпрацює із військово-морською академією в Одесі задля модернізації системи освіти в Україні

«Уже зараз НАТО співпрацює із військово-морською академією в Одесі задля модернізації системи освіти в Україні через програму Deep Defense Education Enhancement Program. Цього року вже три натівські військово-морські групи відвідали Одесу – це вже збільшення кількості візитів. Більш конкретні плани на наступний рік напрацьовуються», – каже Вінніков. Він також приїхав подивитися на «айленди» під українським прапором.

НАТО постійно нарощує присутність в Чорному морі, навіть проводить патрулювання повітряного простору, проте в Азовське море, де ситуація із російським свавіллям на морі значно гірша, кораблі альянсу не зайдуть: згідно із міжнародним правом Азовське море – внутрішнє море Росії і України, а значить, потрібний дозвіл обох країн, пояснює Віннніков.

Українську владу на заході представляв заступник міністра оборони з питань євроінтеграції Анатолій Петренко. Ця подія – переконлива історія успіху відносин України і США, заявив він в промові.

«Таких успішних історій має бути більше, а результати бути більш вагомими. І це не просто слова. Вже до кінця цього року ми плануємо завершити випробування і ввести до складу Військово-морських сил ще три бойові кораблі від національного виробника. Щонайменше така ж цифра в наших планах і на 2020 рік. Для цього є і політична воля, і державні ресурси», – зазначив Петренко.

Він також висловив сподівання, що американські партнери не припинять підтримку Військово-морських сил України.

За інформацією Радіо Свобода, в цьому році йдеться про прийняття на озброєння двох десантно-штурмових катерів проекту 58503 «Кентавр» і одного малого броньованого катера проекту 58155 «Гюрза-М».

Саме два такі катери Росія з застосуванням зброї захопила восени 2018 року, коли українські військові йшли з Одеси до Азовського моря.

Читайте ще:

«Зміцнення боєздатності ЗСУ є вкладом у мирний процес» – заступник міністра оборони Поліщук​

Олександр Турчинов про «мирний план Зеленського» і доктрину Руху опору капітуляції

Загороднюк: бюджет Міноборони має стати найбільшим із часів незалежності​

Американські аналітики застерігають Зеленського від «пасток» Путіна​