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13 листопада 2019, Київ 22:38
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Український флот продемонстрував отримані від США патрульні кораблі – відео

Український флот продемонстрував отримані від США патрульні кораблі – відео
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В Одесі показали два американські патрульні катери, які приєднаються до флоту України. Військово-морські сили України отримають від Сполучених Штатів Америки ще три такі ж катери класу Island – про це заявив головний радник посла США в Україні Джозеф Пеннінгтон під час офіційної церемонії прийняття двох перших катерів до складу ВМСУ. Про отримання їх Україна домовилася ще в 2014 році, але отримала їх тільки в жовтні 2019-го. Україна отримала катери безплатно, але заплатила за їхнє перевезення й переобладнання. Особовий склад проходив навчання у Сполучених Штатах, у Балтиморі. В Одесі два катери вже виходили у відкрите море. (Відео Reuters)

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