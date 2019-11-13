В Одесі показали два американські патрульні катери, які приєднаються до флоту України. Військово-морські сили України отримають від Сполучених Штатів Америки ще три такі ж катери класу Island – про це заявив головний радник посла США в Україні Джозеф Пеннінгтон під час офіційної церемонії прийняття двох перших катерів до складу ВМСУ. Про отримання їх Україна домовилася ще в 2014 році, але отримала їх тільки в жовтні 2019-го. Україна отримала катери безплатно, але заплатила за їхнє перевезення й переобладнання. Особовий склад проходив навчання у Сполучених Штатах, у Балтиморі. В Одесі два катери вже виходили у відкрите море. (Відео Reuters)