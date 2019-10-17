Американські «Айленди» йдуть до порту Одеси – ВМС

Передані Україні Сполученими Штатами Америки два патрульні катери класу Island («Айленд») транспортують морем на борту балкера, повідомив Радіо Свобода заступник начальника штабу ВМС з євроатлантичної інтеграції капітан 1 рангу Андрій Риженко.

Найближчим часом катери, що отримали імена «Старобільськ» (P190) та «Слов’янськ» (P191), мають прибути до порту Одеси, а у листопаді, як очікується, вони будуть введені до складу Військово-морських сил.

«Історія, яка тривала близько п'яти років, добігає до завершення», –підсумував офіцер.

Цьогоріч у вересні в США відбулася церемонія випуску 32 українських моряків, які пройшли кількамісячне навчання й підготовку для служби на «Айлендах». Урочистості відбулися на базі Берегової охорони США в місті Балтіморі, штат Меріленд.

Всього в 1985–1992 роках для Берегової охорони Сполучених Штатів Америки збудували 49 катерів класу Island («Айленд»). 37 із них продовжують службу в Береговій охороні США, інші кораблі США вже передавали Пакистанові, Грузії і Коста-Риці.

Два такі катери, USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond (WPB-1323), збудовані 1988 року, отримала й Україна – урочиста передача відбулася 27 вересня 2018-го. Україна отримує самі ці катери за програмою «Надлишкового оборонного обладнання» (Excess Defense Articles, EDA) безоплатно.

Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів у подарунок Україною тривало роками. Процес активно зрушив з місця лише навесні 2018 року після виходу розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Журналісти пролили світло на бюрократичне затягування процесу отримання катерів з боку української влади та вказали на існування можливої прихованої причини цього, а саме на потенційний комерційний інтерес на той час заводу п’ятого президента України Петра Порошенка «Кузня на Рибальському», що отримує державне замовлення з бюджету на виробництво кораблів для українського флоту.

В розслідуванні журналісти виявили, що розв’язати бюрократичну тяганину давно було можливо за допомогою ухвалення окремої постанови Кабінету міністрів України.

12 вересня 2018 року уряд на своєму засіданні проголосував за підписання домовленості із США про передачу американських катерів класу «Айленд» Україні.