Кому «Рошен» програв у суді і тепер зобов’язаний сплатити 23 мільйони гривень? Коли американські катери «Айленд» поповнять лави українських ВМС? Як ексспівробітник СБУ, причетний до замовної акції під будинком антикорупціонера Шабуніна, став частиною «нової команди» відомства Баканова? Чим завершилась історія з ухвалою Баришівського суду щодо припинення ліцензії SkyUp? Як західні видання та європарламентарі цитують розслідування «Схем» про голову ОП Богдана? Що відбувається зі справами про перешкоджання журналістам-розслідувачам і чи можливі обшуки ДБР в редакції «Схем»? Про все це в новому проєкті «Схеми. News» Георгія Шабаєва і Валерії Єгошиної. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань, спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».