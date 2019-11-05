Загороднюк: бюджет Міноборони має стати найбільшим із часів незалежності

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявляє, що бюджет Міністерства оборони 2020 року має стати найбільшим із часів незалежності України. Він сказав про це 5 листопада під час презентації в Кабінеті Міністрів проєкту бюджету на 2020 рік, повідомляє пресслужба МОУ.

«Спланований бюджет оборонного відомства має стати найбільшим за роки незалежності і разом з кошторисом для Головного управління розвідки (3,5 млрд), Держспецтрансслужбою (1,4 млрд) і державними гарантіями (9 млрд) має скласти 130 млрд грн», – сказав міністр.

За його словами, бюджетні асигнування Міністерству оборони на 2020 рік планують збільшити за майже усіма статтями.

Загороднюк повідомив, що проєктом закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» на національну безпеку й оборону передбачено видатки в розмірі 245,8 мільярда гривень, що становить 5,45% ВВП і відповідає вимогами документів стратегічного планування.

Ці видатки порівняно з 2019 роком (212 млрд грн) збільшено на 16%, додали у МОУ.

Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 листопада 2019 року, їх направлять:

135,5 мільярда гривень (3% ВВП) – на оборону;

110,3 мільярда гривень (2,45% ВВП) – на безпеку.

У Міноборони заявили про незмінність пріоритетів: відновлення в розвиток об’єктів інфраструктури, закупівля, модернізація і ремонт ОВТ, набуття необхідних спроможностей, що відповідатимуть критеріям членства у НАТО.